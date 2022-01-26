نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وخطوات التسجيل فيه من الموقع الرسمي ومعرفه خطوات التقديم والمستفيدين منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن وخطوات التسجيل من احد البرامج التي يقدمها برامج الحماية الاجتماعية والتي أعلنت عنها المنصة الوطنية الموحدة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، كما أعلنت المنصة حديثا أيضا عن اكثر الخدمات التي يستخدمها السعوديين مثل إصدار تأشيرة عبر ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول علي الخدمة وأعلنت أيضا المنصة عن إعفاء بنك التنمية الاجتماعية بالسجل المدني والإعفاء لمستفيدين الضمان والذي يمكن الحصول عليهم الكترونيا وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والمنصات والتطبيقات الرسمية أيضا ونظرا لتطور وسائل التواصل بين المواطنين بالمملكة، والآن سوف نقوم بتوضيح برنامج حساب المواطن وخطوات التسجيل بالمملكة بالتفصيل مع كيفيه التسجيل فيه الكترونيا ومعرفه شروطه ومتطلباته بالتفصيل.

حساب المواطن وخطوات التسجيل

برنامج حساب المواطن خدمه إلكترونية تتيح استقبال طلبات التسجيل فيه والتواصل مع المستفيدين. والتي تمكن رب الأسرة من أنشاء حساب له عبر البوابة ويقوم فيه بتعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة الخاصة به وتابعيه من الأسرة. كما يقوم رب الأسرة بإرفاق المستندات اللازمة أن تطلب الوضع وبذلك يتم إنشاء برنامج حساب مواطن لتوفير الحماية الاجتماعية لأسرته. في جميع الأحوال المتوقعة من الإصلاحات الاقتصادية والتي قد تسبب علي بعض الأسر الموجودة بالمملكة. برنامج حساب المواطن وخطوات التسجيل يعمل علي توجيه المنافع الحكومية لجميع الفئات المستحقة وتدعيمها التدعيم الكامل بشكل نقدي. يحول مباشره إلي المستفيدين المستحقين، كما ساهم دعم البرنامج في تشجيع الاستهلاك المفرط في منتجات المملكة. من طاقه وماء وعدم أمكانية استخدامها للأجيال القادمة لذلك يعمل البرنامج علي دعم التحول الاقتصادي. عبر أعادة توجيه المنافع وذلك لتلبيه احتياجات المواطنين بأسلوب يعمل علي تحقيق العدالة والاستفادة منها.

كيفيه التسجيل في البوابة

كما أعلنت المنصة الوطنية الموحدة عن طريقه التسجيل في حساب المواطن الكترونيا والتي سوف نشرحها لكم بالتفصيل من خلال الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني حساب المواطن.

تسجيل الدخول إذا كنت مسجل سابقا أو الضغط علي تسجيل جديد وتعبئه رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال الخاص ثم تأكيد رقم الجوال مره اخرى وكتابه رقم التحقق والموافقة علي التعهد والضغط علي التالي.

وسيقوم النظام أليا بالاستعلام والتأكد من صحه البيانات المكتوبة وبعدها يتم إرسال رسالة نصيه علي جوالك إذا كانت البيانات المدخلة صحيحه.

وبعدها سوف يتم تحميل صفحه يتم كتابه اسم المستخدم وكلمه المرور ورمز التحقق والضغط علي دخول.

وبعدها سيتم دخولك للنظام وتحويلك إلي صفحه تغيير كلمه المرور الخاصة بك.

يتم كتابه كلمه المرور التي تم أرسالة لك وبعدها يتم كتابه رقم المرور الجديد وتأكيدها والضغط علي تأكيد.

استعاده كلمه المرور حساب المواطن

كما في حاله نسيان رقم المرور الخاص بك يجب اتباع الخطوات الأتية لكي تقوم باسترداده مره اخرى:

دخول الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

الضغط علي حسابي وبعدها الضغط علي نسيت كلمه المرور.

سيتم تحميل صفحه يتم كتابه رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وتاريخ انتهاء الهوية فيها.

الضغط علي إرسال وبعدها سوف يقوم النظام بمطابقه البيانات وبعدها سوف يقوم بإرسال كلمه مرور مؤقته لك.

يجب علي المستخدم تغيير كلمه المرور بعد تسجيل الدخول من خلال الضغط علي تغيير كلمه المرور في الصفحة الرئيسية .

سوف يتم تحميل صفحه يتم فيها كتابه كلمه المرور الحالية وكلمه المرور الجديدة وتأكيدها والضغط علي تغيير.

سيقوم النظام بمطابقه البيانات وبعدها سيتم إرسال رسالة نصيه علي الجوال الخاص بالحساب تخبرك فيها بنجاح عمليه تغيير كلمه المرور بنجاح.

المستفيدين من حساب المواطن

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن جميع المستفيدين من حساب المواطن السعودي والتي شملتهم دفعه الصرف والمستحقين له. والذين سوف نقوم بتوضيحهم لكم عبر النقاط الأتية:

المواطن السعودي الغير متزوج.

الأسر السعودية.

جميع حاملي بطاقه التنقل السعودية بالمملكة.

زوجه المواطن السعودي.

أي عائله سعوديه متزوجه من اجنبي.

الدورة 51 من حساب المواطن وخطوات التسجيل

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان حديثا عن الدورة 51 لشهر فبراير 2022 والتي تتيح لجميع المواطنين من التسجيل فيها. كما يمكنكم أيضا التحقق من الأهلية وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية من المملكة السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح كيفيه التحقق من الأهلية عبر اتباعكم للخطوات الأتية: