نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حساب الموطن تسجيل الدخول استعلام نتائج الأهلية والاستحقاق الدفعة 51 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن وموعد التسجيل، يواصل حساب الموطن تقديم الدعم المادي للموطنين المستفيدين من المنظومة التي توفر دعم كبير منذ سنوات، يتم صرف القيمة للمستحق على شكل بدل شهري، يتم وضعه في الحساب البنكي، وبعدها يمكن السحب، وهذه المبالغ تقدمها حكومة المملكة لمن ينطبق عليه معايير الأهلية والنتائج التي عادة ما تعلن في بداية كل شهر ميلادي، تحت اسم نتائج أهلية حسب الموطن، يقوم المسجل في البرنامج ومنطبق عليه لشروط، بالدخول على حسابة والتأكد من أنه سيكون من بين المستحقين للصرف في هذا الشهر.

نتائج الأهلية حساب المواطن

صدرت نتائج أهلية حساب الموطن لشهر مارس 2021، وهذا ما تم إعلانه على الحساب الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، والذي يقدم الكثير من المعلومات حول المواعيد لشهرية لصرف البدل، وموعد فتح تقديم الاعتراض على مبلغ ستحقق الدفعة، والرد على التساؤل والاستفسارات للموطنين المستفيدين من منظومة الدعم، ويمكن لدخول على البوابة لإلكترونية لحسب الموطن والاستعلام برقم لهوية عن اجتياز نتائج الأهلية لشهر مارس الآن.

استعلام حساب المواطن

موعد الاستعلام عن حساب المواطن يبدأ من مساء اليوم العاشر في كل شهر بالتقويم الميلادي، ويكون هذا الأمر على حسب إن اليوم العاشر لم يتزامن وموعد إجازة و عطلة رسمية و أسبوعية، وإذا صادف هذا يوم إجازة، جرى العرف على تقديم موعد لصرف إما بيوم قبل الموعد الرسمي أي يكون الصرف في اليوم التاسع أو يوم بعد العطلة، ويكون ذلك في اليوم الحادي أو الثاني عشر.

يقوم المستفيد بالدخول على موقع حساب الموطن الرسمي رابط البوابة الإلكترونية لحساب الموطن. سجل اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق. ادخل على حسابك ومن الخدمات تحقق من اجتياز نتائج الأهلية. إن كت مؤهل قم بحساب قيمة الدعم التقديرية. الحساب التقديري بواسطة حاسبة حساب المواطن. بعد لانتهاء انتظر موعد الإيداع الشهري وبعده قارن المبلغ لذي تم إيداعه والمبلغ المستحق التقديري.

إن لم تكن القيمة المادية هي المستحقة تقديرياً، انتظر مرور 5 أيام من تاريخ الدعم، وسجل شكوى الاعتراض، ويقوم البرنامج وقتها بنشر بيان حول فتح تقديم الاعتراضات، وتلك الخدمة منذ أن بدء العمل به.

استعلام نتائج الأهلية فبراير 2022

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية لدورة شهر فبراير 2022، حيث يمكن للمستفيدين الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، من خلال الحساب الشخصي، والاستعلام عن نتائج الأهلية والتحقق من انطباق معايير الحصول على الدعم وذلك في ترقب لحين صدور نتائج الاستحقاق وإيداع الدعم في الحساب البنكي، في الموعد المقرر من كل شهر ميلادي والذي يوافق اليوم العاشر، وحول إمكانية التسجيل الجديد في البرنامج، تم التأكيد على أنه لم تصدر تعليمات جديدة بهذا الشأن حتى الآن.

في بيان عبر موقع حساب المواطن تم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية للدورة رقم 51 المقرر صرفها في اليوم العاشر من شهر فبراير 2022، ويمكن للمستفيدين الدخول على حسابهم الرسمية عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ثم الخدمات ومنها استعلام نتائج الأهلية، ليتعرف إن كان مؤهل لحصول على مبلغ الاستحقاق في موعده الشهري الرسمي، كما يمكن تقديم الاعتراض عبر القنوات الرسمية في حالة أن يتم تفعيل أيقونة الاعتراض على نتائج الأهلية في البرنامج وهو من الخدمات التي يمكن الدخول عليه من الحساب الشخصي لرب الأسرة المستفيد أو الفرد المستقل قم اتباع باقي الخطوات.