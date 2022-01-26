نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص شروطه وطريقة الاستعلام عبر بوابة هدف في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص وطريقة الاستعلام عبر بوابة هدف. فهناك العديد من أنواع الدعم الذي يتم تقديمه للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تعمل الحكومة داخل المملكة دائما في البحث عن بعض الحلول والطرق العديدة لمساعدة المواطنين على تخفيف عبء الحياة المالية. وكذلك تحسين مستوي المعيشة للأفراد، وكذلك المساهمة في تخطي الظروف المالية الصعبة التي يمر بها العالم في الآونة الأخيرة. كما أن من أسهل الطرق وأهمها التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج قبول الدعم المالي الذي يتم تقديمه للعاملين داخل القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. ولذلك اليوم في هذا المقال سوف نقوم بعرض رابط وطريقة الاستعلام عن الدعم المادي.

دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص 1442

حيث يعمل صندوق الموارد البشرية بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين المقيمن داخل المملكة للمساعدة في الحد من العمالة الأجنبية. وكذلك رفع نسبة العمل للمواطنين السعوديين. كما يعما على تقديم المساعدة للمؤسسات الصغيرة بتقديم التمويلات والقروض العديدة. كما يأتي كل هذا لخدمة الاقتصاد السعودي والمساهمة في انتعاشه ودعمه مرة أخرى. وكذلك من أهم الخدمات التي يقوم بتقديمها دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص. ويستمر الدعم هذا لفترة مدتها أربع سنوات، وقيمة هذا الدعم تكون 4 آلاف ريال سعودي بشكل شهري. ولكل من لديه الرغبة في الحصول على هذا الدعم يقوم بتقديم طلب ويتمكن من الاستعلام عن بطريقة إلكترونية. كما يمكنك تعرف أيضا على شروط إعفاء المؤسسات الصغيرة من رسوم مكتب العمل 1442

رابط وطريقة الاستعلام عن الدعم

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص لبوابة هدف الإلكترونية.

وبعد القيام بتسجيل الدخول عليك الدخول على خيار الأفراد.

وبعد ذلك سوف يقوم الموقع بإدخالك على صفحة الاستعلام عن دعم الموارد البشرية. ويتطلب منك تسجيل بعض البيانات الخاصة بك والتأكد من كونها صحيحة، ثم القيام بالضغط على تحقق.

وبعدها سوف يقوم الموقع بعرض نتيجة طلبك.

شروط برنامج دعم الموارد البشرية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الموظف الذي لديه الرغبة في التقديم على طلب دعم الموارد البشرية. ويمكن عرض هذه الشروط كما يلي :

من أهم الشروط أن يكون الموظف مُقيد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشكل رسمي بكونه موظف ذو دوام كامل.

يجب أن يكون قد مر فترة ثلاث أشهر منذ التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

يشترط ألا يقل دخل الموظف الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

ينبغي أن تقع المؤسسة التابع لها في النطاق البلاتيني أو الأخضر. كما يمكنك التعرف أيضاً على معرفة المستحقات في الموارد البشرية 1443 برقم الهوية وشروطها والحالات المستحقة.

الاستعلام عن مستحقات الموارد البشرية

كما قام صندوق الموارد البشرية بتوفير لموظفي القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية بإمكانية الاستعلام عن مستحقاتهم. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة لمعرفة المستحقات من الموارد البشرية كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بهدف

ثم بعد ذلك القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

ثم الدخول على خدمات الأفراد

وبعد ذلك كتابة جميع البيانات المطلوبة ورمز التحقق

وأخيراً القيام بالضغط على استعلام.

الحالات المستحقة الحصول على تعويضات من الموارد البشرية

كما يمكننا عرض أيضاً الحالات التي تستحق الحصول على التعويضات من قبل وزارة الموارد البشرية كما يلي: