300 ألف للمواطن والوافد بدون كفيل وبأقل راتب وهامش ربح منافس

300 ألف للمواطن والوافد بدون كفيل ، تمويل شخصي سهل وميسر يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، حيث يسعى العميل للاستفادة من حلول تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية له ، كما يبحث العديد من المواطنين عن عروض تمويلية بخيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، وذلك بما يتناسب مع رواتبهم الشهرية ويتلائم مع جميع إلتزاماتهم المالية الأخرى.

300 ألف للمواطن والوافد بدون كفيل وبأقل راتب شهري

تمويل فورى سريع بدون كفيل ولا ضمانات ، وبهامش ربح منافس ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تناسب جميع المواطنين السعوديين والوافدين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة ، كما تتيح شركة اليسر للعميل إمكانية الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، وذلك من خلال شروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لجميع العملاء ، وتوفر شركة اليسر أيضاً للعملاء العديد من المزايا عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر شركة اليسر للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة اليسر. قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. العميل المتقاعد ويمكنه أيضاً الاستفادة من تمويل شركة اليسر بأسهل الشروط. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء العديد من خيارات السداد ، والتي تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، بمدة تصل حتي 60 شهر.

رابط التقديم على طلب قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون كفيل والمتطلبات الأساسية لاستكمال الطلب

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ، حيث يقوم العميل بالدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يلزم لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر ، تقديم الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو هوية المقيم.

تقديم كشف حساب بنكي حديث لأخر ثلاثة أشهر ، وذلك لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل.

إرفاق طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل ، بالعنوان الوطني للشخص المتقدم بالطلب في المملكة العربية السعودية.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط تقديم تعريف بالراتب الشهرى مصدق من الغرفة التجارية بالمملكة ، للاستفادة من قرض شركة اليسر بدون كفيل لقطاع الأفراد.

الشروط العامة للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل لقطاع الأفراد بالمملكة