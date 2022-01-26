300 ألف للمواطن والوافد بدون كفيل وبأقل راتب وهامش ربح منافس

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300 ألف للمواطن والوافد بدون كفيل ، تمويل شخصي سهل وميسر يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، حيث يسعى العميل للاستفادة من حلول تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية له ، كما يبحث العديد من المواطنين عن عروض تمويلية بخيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، وذلك بما يتناسب مع رواتبهم الشهرية ويتلائم مع جميع إلتزاماتهم المالية الأخرى.
300 ألف للمواطن والوافد بدون كفيل وبأقل راتب شهري
تمويل فورى سريع بدون كفيل ولا ضمانات ، وبهامش ربح منافس ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تناسب جميع المواطنين السعوديين والوافدين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة ، كما تتيح شركة اليسر للعميل إمكانية الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، وذلك من خلال شروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لجميع العملاء ، وتوفر شركة اليسر أيضاً للعملاء العديد من المزايا عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.
مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل
- قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- توفر شركة اليسر للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.
- المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة اليسر.
- قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- العميل المتقاعد ويمكنه أيضاً الاستفادة من تمويل شركة اليسر بأسهل الشروط.
- توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء العديد من خيارات السداد ، والتي تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، بمدة تصل حتي 60 شهر.
رابط التقديم على طلب قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون كفيل والمتطلبات الأساسية لاستكمال الطلب
- وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ، حيث يقوم العميل بالدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- يلزم لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر ، تقديم الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو هوية المقيم.
- تقديم كشف حساب بنكي حديث لأخر ثلاثة أشهر ، وذلك لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل.
- إرفاق طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل ، بالعنوان الوطني للشخص المتقدم بالطلب في المملكة العربية السعودية.
- إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط تقديم تعريف بالراتب الشهرى مصدق من الغرفة التجارية بالمملكة ، للاستفادة من قرض شركة اليسر بدون كفيل لقطاع الأفراد.
الشروط العامة للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل لقطاع الأفراد بالمملكة
- العميل السعودي والعميل الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية يمكنه الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل.
- عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة.
- الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة اليسر.
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.
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