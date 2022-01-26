عروض وخصومات تصل ل60٪ في هايبر بنده بالسعودية

هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية يعد من أكبر المراكز التسويقية بالمملكة والأكثر مبيعاً وانتشاراً، حيث يتمتع بشعبية عريقة ودائما يسعى لإرضاء جميع عملاءه من خلال العروض والخصومات المستمرة دايماً وبقوة حيث تصل ل 50٪ وأكثر أحياناً، ويتواجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية ليسهل على العميل الحصول على المنتجات الضرورية بقليل من الجهد من خلال التوجه لأقرب فرع من فروع هايبر بنده، كل هذا بالإضافة إلى الأسعار المتفاوتة لكي تناسب جميع الفئات المتواجدة في المملكة واليوم ومن خلال موقع ثقفني سوف نتناول العروض الأسبوعية لهايبر بنده بالتفصيل.

عروض هايبر بنده على أدوات المطبخ:

يتواجد داخل العرض الأسبوعي العديد من الأدوات التي لا غني عنها بداخل المطبخ والتي من بينها الفرن الكهربائي لطهي الأطعمة في بضع دقائق، اي تي سي فرن كهربائي سعة (60 لتر)، السعر قبل العرض كان 469 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 399 ريال سعودي.

متواجد ايضاً بالعرض مقلاة عميقة غير لاصقة مستر كوك، متوفرة بعدة مقاسات، (26 سم) السعر قبل العرض 39 وداخل العرض 32 ريال سعودي، والمقاس الاخر (32 سم) السعر قبل العرض كان (54 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 43 ريال سعودي.

متوفر بالعرض الأسبوعي أيضاً محضرة قهوة كولين للإستمتاع بكوب القهوة بمذاق رائع، سعة (900 Watts)، السعر قبل العرض كان 119 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 89 ريال سعودي.

صينية فرن مدورة غير لاصقة مستر كوك متوفرة بمقاسين (34/38 سم)، السعر قبل العرض كان 83 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 66 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المنظفات :