عروض وخصومات اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية تصل ل 60٪

عروض وخصومات اكسترا بالمملكة العربية السعودية مازالت مستمرة وبقوة تصل ل 60 ٪، يعتبر اكسترا من أكبر وأضخم المراكز التجارية المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل وبكل الماركات المتواجدة في الأسواق التجارية، حيث يتوفر به كل ما ترغب منه من أجهزة ذكية شاشات وهواتف محمول بكل ماركتها وبأسعار متفاوتة لتناسب الجميع، أي ما من جهاز وسعر مناسب إلا وسوف تجده متوفر لدى اكسترا، ويتواجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً فهو له شعبية عريقة وهائلة واليوم ومن خلال موقع ثقفني سوف نتناول العروض بالتفصيل.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية :

يتواجد بداخل اكسترا كل ما يحتاجه المنزل من أجهزة وبجودة عالية وسعر مناسب ومن من بينها العروض على الثلاجات وسوف نتناولها بالتفصيل كما يلي :

غسالة كلاس برو سعة (297 لتر) متوفرة باللون الأبيض، عالية الجودة بالإضافة إلى الخصم المتاح عليها يصل ل 30.01٪، حيث أن السعر قبل العرض كان 1999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1399 ريال سعودي.

متواجد ايضاً بالعرض ثلاجة كلاس برو سعة (251 لتر)، 8.9 قدم متوفرة باللون الأبيض الخصم يصل ل 31.59٪،السعر قبل العرض كان 1899 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1299 ريال سعودي.

بداخل العرض ايضاً ثلاجة هيتاشي 15.9 قدم، إنفيرتر، متاحة باللون الأسود تعتبر الأكثر مبيعاً، السعر بداخل العرض 3769 ريال سعودي.

لعشاق التميز متواجد بالعرض ثلاجة توشيبا 19.6 قدم، إنفيرتر متاحة باللون الأبيض، الخصم يصل ل 17.39٪، السعر قبل العرض كان 4599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3799 ريال سعودي.

تتميز كل منتجات اكسترا بالجودة العالية والتميز ويتواجد بداخل العرض العديد من انواع الغسالات ويتوفر عليها خصومات هائلة وسوف نتناول العرض بالتفصيل كما يلي :-