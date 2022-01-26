تسجيل مراقبين قياس.. 1443 رابط التقديم والأوراق المطلوبة بالتفصيل

تثار في الوقت الحالي أسئلة متعلقة في، تسجيل مراقبين قياس ، وذلك بعد استحداث المنصة التي من خلاها التقديم لوظائف المراقبين، وفي التفاصيل أعلنت هيئة تقويم التدريب والتعليم “المركز الوطني قياس” من خلال بيانات تداولتها حسابات مواقع التواصل الرسمية عن توفر شواغر وظيفية للمراقبين على أن يتم التقديم عليها إلكترونياً حصراً على منصة قياس لكل من يرى أهليته في المملكة العربية السعودية طبقاً للمؤهلات. ونطلعكم بالمزيد عن طريقة التسجيل في قياس، لذا اختبر قدرتك في التسجيل يخص مراقبين قياس بشكل صحيح.

من أجل اجتياز مراحل التسجيل في نظام قياس بما يتعلق بوظائف المراقبين التي ستقدم عليها عبر الأنترنت ننصحك بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول في قياس

أختر أنشطة قياس من الخيارات المتاحة

إدخال معلومات مقدم الطلب بعد الترشيح

النقر على متابعة، ثم إدخال رقم التسجيل

بعد الخطوة السابقة، أدرج تاريخ ميلادك ثم الاستمرار بالنقر على أيقونة متابعة.

يتم استكمال التعليمات في كل محطة اثناء التسجيل في نظام قياس

لحين التحقق من رقم الجوال للمسجل، وبهذه الكيفية يتم التسجيل في وظائف مراقبي قياس بنجاح عبر الموقع qiyas sa.

جدير بالذكر ان مهام مراقبين قياس تتمثل في وضع ضوابط للطلبة اثناء فترة الاختبارات ومراقبة الالتزام بها، وحيث يتم الإشراف من قبل المراقبين على سير عملية الاختبارات والتدقيق الكامل لبيانات الطلبة للتأكد من اتساقها مع ما موجود في النظام.

الأوراق المطلوبة لإكمال تسجيل مراقبين نظام قياس

1- شهادة تعريف مصدقة من جهة العمل (تتضمن المرتبة او المستوى والراتب الأساسي).

2- صورة من كرت الحساب البنكي أو شهادة مصدقة برقم الآيبان

3- صورة شخصية .

مراقبين قياس رابط التسجيل المباشر

يترتب على مقدم مطلب التسجيل في مراقبين قياس تعبئة بياناته، اثناء عملية التسجيل، للتقديم النهائي، أطلقت هيئة تقويم التدريب والتعليم رابط تسجيل مراقبين قياس، لكي يبدأ جميع المرشحين في التسجيل عبر المنصة الإلكترونية نظام قياس رابط، وتسجل وظائف المراقبين مؤشرات من حيث نسب التسجيل العالية لأنها من الوظائف الجيدة التي تلائم لها خريجي الثانوية.