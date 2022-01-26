نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis رابط تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول، صدر من مجلس الوزراء بعدة تعديلات ومنافع تطور برنامج الضمان الاجتماعي بحيث يشمل فئات اكثر من النظام السابق، بغض النظر عن كون الفرد موظف حيث يستهدف البرنامج الأسر التي لا تستطيع تلبية حاجاتها الأساسية وذلك لكل سعودي شرط عدم تجاوز الحد المانع المنصب عليه في برنامج الضمان المطور. تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال 20 يوم من تاريخ تقديمه بالقبول او الرفض، ولن يتأثر المسجلين في نظام الضمان القديم بحيث سيتم شمولهم في النظام الجديد بشكل تدريجي وفقاً للاستحقاقات وانطباق المعايير الجديدة.

الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

يتم عن طريق النظام الالكتروني التسجيل الجديد، والدخول في الضمان، بهدف التقديم على معاشات الضمان بنظامه الجديد المستهدف الأسر الأشد فقرا حيث إن ايداعات المعاش لمن يتم قبولهم ستبدأ في بداية كل شهر ميلادي ، ويكون التقديم والتسجيل حصراً على المنصة الإلكترونية للدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة الموارد البشرية على الموقع الإلكتروني sbis hrsd gov sa، ولكن- في حال عدم وجود حساب حالي في المنصة المذكورة قم بإنشاء حساب جديد، او الدخول عبر النفاذ الموحد.

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منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis hrsd gov sa تسجيل الدخول

استعن بالتعليمات أدناه للدخول في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور السعودي:

أدخل إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالرابط المتاح. أنقر على أيقونة تسجيل الدخول لبقائك داخل المنصة. استخدم رقم الهوية لعمل دخول استخدم كلمة السر الخاص بك. بعد أن تدون البيانات المذكورة أعلاه في الحقول المطلوبة اجعل مطابقتك للرمز المرئي والتي عادة تكون حروف بتدوينها في الحقل المناسب قبل الدخول. بعد تدوين الرمز المرئي بمطابقته كما ذكر في الخطوة السابقة أنقر مباشرة على أيقونة تسجيل الدخول.

ضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443 فتح حساب

بعد ان وضعنا بين يديك تعليمات تسجيل الدخول في منصة الدعم الحماية الاجتماعية لبرنامج الضمان الاجتماعي، قد تحتاج الى شرح خطوات تسجيل جديد إذا لم تكن تمتلك حساباً على المنصة، وكذلك يمكن التسجيل عبر النفاذ ببيانات أبشر، ولفتح حساب جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية إليك الطريقة المتبعة

دخول المنصة الالكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa ومن الصفحة الرئيسية يتم النقر على تسجيل جديد

ثم بعد ذلك يتم تعبئة نموذج التسجيل عن طريق تدوين البيانات التعريفية وهي

رقم الهوية الوطنية-تاريخ الميلاد(هجري)-رقم الجوال-كلمة السر

إدخال رمز التحقق بمطابقته كما في الصورة المرئية-

الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام بعمل تأشير بعلامة (صح) في المربع بجانبها.

النقر على أيقونة تسجيل

استلام رمز التوثيق عن طريق الهاتف المتحرك والغرض هو توثيق حساب المنصة.

ستظهر رسالة خضراء تخبرك ان التسجيل تم بنجاح، وأنه مطلوب منك استكمال بيانات الملف الشخصي للتمكن من التقديم.

الآن سجل دخولك على منصة الدعم والحماية تماماً كما تم شرحه في الفقرة الأولى.

نكون قد أنهينا المقال الذي وضع بين أيديكم تفاصيل متعلقة بمنصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي وكيفية تسجيل الدخول. كذلك بحث هذا المقال طريقة تسجيل جديد على منصة الدعم الخاصة بالضمان الاجتماعي السعودي بكل سلاسة وبطرق صحيحة.