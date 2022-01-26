نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب عداد كهرباء جديد بدون صك و رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب عداد كهرباء جديد بدون صك داخل المملكة العربية السعودية والخطوات الخاصة بالنموذج . وتقديمه علي موقع شركة كهرباء السعودية . وذلك بجانب أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد المعلنة من الشركة للعدادات بدون صك أو بصك ملكية . كما بعد أن يتم دفع تلك الأسعار علي حساب الشركة داخل البنوك المتعلقة في تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية . للمسكن أو أي غرض أخر . كذلك نموذج طلب عداد كهرباء جديد pdf يتم طباعته من علي موقع الشركة لتسجيل البيانات الخاصة . في بيانات عداد الكهرباء وتسجيل معدل الاستهلاك علي النموذج وفقاً إلي خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة . ومن خلال المقال سنعرض تفاصيل الخدمات الخاصة بعداد الكهرباء الجديد وما هي تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية .

نموذج طلب عداد كهرباء جديد والخطوات الخاصة بالتقديم علي موقع الشركة

يتم تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد Doc أو يتم تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد pdf . أياً كانت الصيغة المرغوبة في تقديم النموذج علي موقع الشركة بالإضافة إلي أنه هناك أمكانية تقديم عداد الكهرباء بدون صك عن طريق الإسكان . وموقع الوزارة الرسمي وذلك لأن وزارة الإسكان تقوم بالتعاون مع شركة كهرباء السعودية فيما يخص شأن طلب عداد كهرباء جديد بدون صك . كذلك بجانب دفع قيمة أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد بعد تقديم الطلب في الحسابات البنكية . كما سنعرض في السطور القادمة الخطوات الخاصة بتقديم النموذج الخاص في عداد الكهرباء الجديد داخل السعودية عبر الموقع الرسمي للشركة .

خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة داخل السعودية

عبر خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة يتم معرفة كافة التفاصيل الخاصة في تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية . كذلك بجانب خدمة إيصال الكهرباء بدون صك 1443 . كما أن رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 يتم معرفتها عبر هذه الخدمة والقيمة الخاصة في رسوم فاتورة الكهرباء . التي يجب دفعها وفقاً لاستهلاك الكهرباء الذي تم خلال الشهر . والعديد من الخدمات التي يتم تقديمها عبر تلك الخدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة . من خلال موقع شركة كهرباء السعودية عبر الرابط الرسمي .

البيانات التي يحتويها نموذج طلب عداد كهرباء جديد pdf

يحتوي طلب عداد كهرباء جديد بدون صك علي بعض البيانات البسيطة التي يتم تعبئتها لتقديم الطلب علي موقع الشركة .

علي بعض البيانات البسيطة التي يتم تعبئتها لتقديم الطلب علي موقع الشركة . يتم تسجيل الاسم الخاص بالمستفيد لتركيب عداد الكهرباء في مسكنه أو أي غرض أخر .

كما يجب أيضاً تسجيل اللقب الخاص بالاسم وهو إجراء أختياري في طلب عداد كهرباء جديد بدون صك .

. كذلك يجب تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان السكني الخاص بطالب تركيب عداد كهرباء جديد .

كما يتم ملء خانة “إلي السيد مدير شركة كهرباء السعودية” منطقة ( المنطقة الواقعة في مكان تركيب عداد الكهرباء ) .

في الخانة الأخيرة الخاصة بتركيب عداد كهرباء جديد يتم تسجيل بيانات الطلب وتفاصيله الأخري .

الإجراءات الخاصة في تركيب عداد كهرباء جديد

بعد أن يتم تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد علي موقع الشركة يجب التعرف علي إجراءات تركيب عداد الكهرباء . التي لم تصدر لها شهادة تنسيق وذلك لضرورة إصدار شهادات التنسيق الموثقة لتقديمها للشركة كالآتي :-

يتم تقديم كافة الأوراق التي تثبيت ملكية المسكن لمقر الشركة . كما يجب تقديم الرخصة الخاصة بالبناء وتكون موثقة من الجهات المعنية . كذلك من الضروري أن يتم عمل كافة ما يخص عوامل الأمان والسلامة بتركيب العوازل الحرارية بالمسكن . يتم تحديد كافة المقاسات الخاصة بالكابلات الكهربائية ليتم الموافقة علي طلب التركيب ودفع تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية . علي حساب الشركة البنكي . كما من ضمن الإجراءات الخاصة بشأن تركيب عداد كهرباء جديد وهي الخطوة الأخيرة تنفيذ خطوات التأريض .

كيف يتم حساب تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد

يتم حساب تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد عبر الخدمة الخاصة بذلك وهي . حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة وذلك فيما يتعلق بكافة تكاليف . أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد كالمثال الآتي :-

يتم حساب تكاليف عدادات الكهرباء الجديدة بعد أن يتم تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد علي موقع الشركة .

علي موقع الشركة . كما أن يتم حساب التكلفة للمسكن 3 أدوار ومساحة المسكن 220 متر وبه 5 أسقف وأحمال إضافية 10 تكلفته 70 ريال .

كذلك تكلفة إيصال الكهرباء بدون صك 1443 لهذا المسكن قمتها 13.81 ريال سعودي .

كما أن أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد لهذا المسكن تدفع له ضريبة مضافة بقيمة 2.072 ريال سعودي .

لهذا المسكن تدفع له ضريبة مضافة بقيمة 2.072 ريال سعودي . إيصال الكهرباء بدون صك 1443 لحمل 500 ك.أ.س يتم دفع رسوم 500 ريال سعودي .

بجانب القيمة الخاصة بالضريبة المضافة لحمل 500 ك.أ.س رسومها 17.04 ريال سعودي .

بهذا المثال السابق يتم حساب التكلفة وأيضاً عن طريق حاسبة أسعار عدادات الكهرباء يتم حساب تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية . وكل ما يتعلق بخدمات الكهرباء عن طريق خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة .

أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد المحددة في المملكة العربية السعودية

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 200 أمبير وجهد 76.2 فولت السعر الخاص به 11430 ريال سعودي . كما أن تركيب عداد كهرباء جديد 100 أمبير بجهد 69 فولت قياس 230/400 تحددت رسومه 10350 ريال سعودي . أما رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 جهد 70 أمبير بسعة 48.3 فولت قياس 230/400 سعره 4589 ريال . تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 60 أمبير بجهد 34.5 فولت قياس 230/400 رسومه 3278 ريال سعودي .

خطوات تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد بالسعودية

يجب تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لشركة كهرباء السعودية . كما من خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة خدمات المشتركين . يتم بعد ذلك الضغط علي قائمة تسجيل الدخول . كذلك بجانب تسجيل البيانات الخاصة بالمشترك في الخانات المخصصة . كما يتم اختيار القائمة الخاصة في تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد . يتم بعد ذلك ملء الاستمارة الخاصة بالنموذج علي الموقع لتقديم طلب عداد كهرباء جديد بدون صك أو بصك ملكية . بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي مربع “إرسال الطلب” وبذلك يكون قد تم تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد .

نموذج طلب عداد كهرباء جديد داخل المملكة العربية السعودية والذي تم عرض الخطوات الخاصة به . كما تم أرفاق صورة عن النموذج والبيانات التي يحتوي عليها لكي ما يتضح كيفية التقديم علي عداد كهرباء جديد داخل السعودية . كذلك بجانب عرض تفاصيل أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد بالسعودية المختلفة الفئات بدايةً من تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد . 200 أمبير حتي تركيب عداد الكهرباء الجهد الجديد 60 أمبير . والتي يتم التقديم عليها من خلال موقع شركة كهرباء السعودية عبر النموذج الخاص بصيغة PDF . الموجود علي موقع شركة كهرباء السعودية الرسمي .