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نموذج طلب عداد كهرباء جديد بدون صك و رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب عداد كهرباء جديد بدون صك و رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب عداد كهرباء جديد بدون صك داخل المملكة العربية السعودية والخطوات الخاصة بالنموذج . وتقديمه علي موقع شركة كهرباء السعودية . وذلك بجانب أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد المعلنة من الشركة للعدادات بدون صك أو بصك ملكية . كما بعد أن يتم دفع تلك الأسعار علي حساب الشركة داخل البنوك المتعلقة في تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية . للمسكن أو أي غرض أخر . كذلك نموذج طلب عداد كهرباء جديد pdf يتم طباعته من علي موقع الشركة لتسجيل البيانات الخاصة . في بيانات عداد الكهرباء وتسجيل معدل الاستهلاك علي النموذج وفقاً إلي خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة . ومن خلال المقال سنعرض تفاصيل الخدمات الخاصة بعداد الكهرباء الجديد وما هي تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية .

نموذج طلب عداد كهرباء جديد والخطوات الخاصة بالتقديم علي موقع الشركة

يتم تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد Doc أو يتم تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد pdf . أياً كانت الصيغة المرغوبة في تقديم النموذج علي موقع الشركة بالإضافة إلي أنه هناك أمكانية تقديم عداد الكهرباء بدون صك عن طريق الإسكان . وموقع الوزارة الرسمي وذلك لأن وزارة الإسكان تقوم بالتعاون مع شركة كهرباء السعودية فيما يخص شأن طلب عداد كهرباء جديد بدون صك . كذلك بجانب دفع قيمة أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد بعد تقديم الطلب في الحسابات البنكية . كما سنعرض في السطور القادمة الخطوات الخاصة بتقديم النموذج الخاص في عداد الكهرباء الجديد داخل السعودية عبر الموقع الرسمي للشركة .

خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة  داخل السعودية

عبر خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة يتم معرفة كافة التفاصيل الخاصة في تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية . كذلك بجانب خدمة إيصال الكهرباء بدون صك 1443 . كما أن رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 يتم معرفتها عبر هذه الخدمة والقيمة الخاصة في رسوم فاتورة الكهرباء . التي يجب دفعها وفقاً لاستهلاك الكهرباء الذي تم خلال الشهر . والعديد من الخدمات التي يتم تقديمها عبر تلك الخدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة . من خلال موقع شركة كهرباء السعودية عبر الرابط الرسمي .

البيانات التي يحتويها نموذج طلب عداد كهرباء جديد pdf

  • يحتوي طلب عداد كهرباء جديد بدون صك علي بعض البيانات البسيطة التي يتم تعبئتها لتقديم الطلب علي موقع الشركة .
  • يتم تسجيل الاسم الخاص بالمستفيد لتركيب عداد الكهرباء في مسكنه أو أي غرض أخر .
  • كما يجب أيضاً تسجيل اللقب الخاص بالاسم وهو إجراء أختياري في طلب عداد كهرباء جديد بدون صك .
  • كذلك يجب تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان السكني الخاص بطالب تركيب عداد كهرباء جديد .
  • كما يتم ملء خانة “إلي السيد مدير شركة كهرباء السعودية” منطقة ( المنطقة الواقعة في مكان تركيب عداد الكهرباء ) .
  • في الخانة الأخيرة الخاصة بتركيب عداد كهرباء جديد يتم تسجيل بيانات الطلب وتفاصيله الأخري .
نموذج طلب عداد كهرباء جديد
حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة

الإجراءات الخاصة في تركيب عداد كهرباء جديد

بعد أن يتم تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد علي موقع الشركة يجب التعرف علي إجراءات تركيب عداد الكهرباء . التي لم تصدر لها شهادة تنسيق وذلك لضرورة إصدار شهادات التنسيق الموثقة لتقديمها للشركة كالآتي :-

  1. يتم تقديم كافة الأوراق التي تثبيت ملكية المسكن لمقر الشركة .
  2. كما يجب تقديم الرخصة الخاصة بالبناء وتكون موثقة من الجهات المعنية .
  3. كذلك من الضروري أن يتم عمل كافة ما يخص عوامل الأمان والسلامة بتركيب العوازل الحرارية بالمسكن .
  4. يتم تحديد كافة المقاسات الخاصة بالكابلات الكهربائية ليتم الموافقة علي طلب التركيب ودفع تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية . علي حساب الشركة البنكي .
  5. كما من ضمن الإجراءات الخاصة بشأن تركيب عداد كهرباء جديد وهي الخطوة الأخيرة تنفيذ خطوات التأريض .

كيف يتم حساب تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد

يتم حساب تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد عبر الخدمة الخاصة بذلك وهي . حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة وذلك فيما يتعلق بكافة تكاليف . أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد كالمثال الآتي :-

  • يتم حساب تكاليف عدادات الكهرباء الجديدة بعد أن يتم تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد علي موقع الشركة .
  • كما أن يتم حساب التكلفة للمسكن 3 أدوار ومساحة المسكن 220 متر وبه 5 أسقف وأحمال إضافية 10 تكلفته 70 ريال .
  • كذلك تكلفة إيصال الكهرباء بدون صك 1443 لهذا المسكن قمتها 13.81 ريال سعودي .
  • كما أن أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد لهذا المسكن تدفع له ضريبة مضافة بقيمة 2.072 ريال سعودي .
  • إيصال الكهرباء بدون صك 1443 لحمل 500 ك.أ.س يتم دفع رسوم 500 ريال سعودي .
  • بجانب القيمة الخاصة بالضريبة المضافة لحمل 500 ك.أ.س رسومها 17.04 ريال سعودي .
  • بهذا المثال السابق يتم حساب التكلفة وأيضاً عن طريق حاسبة أسعار عدادات الكهرباء يتم حساب تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية . وكل ما يتعلق بخدمات الكهرباء عن طريق خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة .
نموذج طلب عداد كهرباء جديد
أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد

أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد المحددة في المملكة العربية السعودية

  1. تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 200 أمبير وجهد 76.2 فولت السعر الخاص به 11430 ريال سعودي .
  2. كما أن تركيب عداد كهرباء جديد 100 أمبير بجهد 69 فولت قياس 230/400 تحددت رسومه 10350 ريال سعودي .
  3. أما رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 جهد 70 أمبير بسعة 48.3 فولت قياس 230/400 سعره 4589 ريال .
  4. تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 60 أمبير بجهد 34.5 فولت قياس 230/400 رسومه 3278 ريال سعودي .

خطوات تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد بالسعودية

  1. يجب تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لشركة كهرباء السعودية .
  2. كما من خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة خدمات المشتركين .
  3. يتم بعد ذلك الضغط علي قائمة تسجيل الدخول .
  4. كذلك بجانب تسجيل البيانات الخاصة بالمشترك في الخانات المخصصة .
  5. كما يتم اختيار القائمة الخاصة في تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد .
  6. يتم بعد ذلك ملء الاستمارة الخاصة بالنموذج علي الموقع لتقديم طلب عداد كهرباء جديد بدون صك أو بصك ملكية .
  7. بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي مربع “إرسال الطلب” وبذلك يكون قد تم تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد .

نموذج طلب عداد كهرباء جديد داخل المملكة العربية السعودية والذي تم عرض الخطوات الخاصة به . كما تم أرفاق صورة عن النموذج والبيانات التي يحتوي عليها لكي ما يتضح كيفية التقديم علي عداد كهرباء جديد داخل السعودية . كذلك بجانب عرض تفاصيل أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد بالسعودية المختلفة الفئات بدايةً من تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد . 200 أمبير حتي تركيب عداد الكهرباء الجهد الجديد 60 أمبير . والتي يتم التقديم عليها من خلال موقع شركة كهرباء السعودية عبر النموذج الخاص بصيغة PDF . الموجود علي موقع شركة كهرباء السعودية الرسمي .

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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