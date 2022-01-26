نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج شكوى للنيابة العامة السعودية 1443 وطريقة تقديم الشكوي أونلاين وأرقام التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج شكوى للنيابة العامة السعودية 1443 من أبرز خدمات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية مما يتيح إمكاية تقديم شكوى أمام النيابة العامة بسهولة. وتستهدف الحكومة السعودية من خلالها طمأنة المواطنين والمقيمين في المملكة وإمكانية حل الخلافات والنزاعات بدلاً من الذهاب إلى أورقة المحاكم السعودية وغيرها من الجهات. وفرت نموذج شكوى للنيابة العامة السعودية 1443 بشكل مبسط يمكن لأي واحد ملء بياناته بسرعة مع إتاحة أرقام التواصل مع المدعي العام السعودي.

نموذج شكوى للنيابة العامة السعودية 1443

هناك أكثر من نموذج شكوى للنيابة العامة السعودية 1443 ولعل أبرزهم الآتي:

(شكوى للمدعي العام) بسم الله الرحمن الرحيم. لسعادة المستشار / رئيس النيابة العامة. تحيات. بعد … أنا المواطن / _____ أقدم هذه الشكوى لك ؛ للإشارة إلى أنني سُجنت بعد تعرضي لسوء المعاملة في محيط مكان عملي ولفق اتهامات غير عادلة ضدي ، رغم أنني تعرضت للظلم وتعرضت لمكائد بعض زملائي في العمل الذين تورطوني بشكل غير واقعي في بعض جرائم العمل ، ولدي أرفقت بعض الوثائق التي أرشدني الخالق القوي والسامي للوصول إليها. ولإثبات براءتي وإدانة المذنبين الذين اختلقوا هذه التهم الموجهة إلي ، وأرجو من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر والبت فيه وإعطائي حقي القانوني ، وأرجو أن تتقبلوا فائق الاحترام والتقدير. اسم مقدم الشكوى:… .. عنوان الإقامة: رقم الهاتف المحمول: تاريخ تقديم الشكوى وتقديمها ………… التوقيع: ………………….

طريقة تقديم شكوى للنيابة العامة

أتاح موقع مجلس القضاء الأعلي بالمملكة العربية السعودية. طريقة تقديم شكوى للنيابة العامة من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على موقع مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية . الدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية. الضغط على تقرير الكتروني. انقر على دخول الخدمة. تسجيل جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق. اضغط إدخال. الدخول على طلب جديد. حدد حالة الإبلاغ والضغط على التالي. سجل نوع القضية واسم المحكمة والقاضي. أدخل رقم القضية ثم الضغط على تحقق. الإشارة بشكل صحيح إلى فئة القضية والمدعي والمدعى عليه ورقم القضية وأي معلومات أو بيانات أخرى مطلوبة. أضف نص ومحتوى الشكوى باستخدام إحدى استمارات الشكوى من النيابة العامة. حمل الملفات والمستندات المطلوبة. النقر على إرسال. يتلقي الموظف الشكوي ويعمل على فحصها.

رقم واتس النيابة العامة السعودية

يتمكن أي مواطن فى المملكة العربية السعودية من التواصل مع النيابة العامة السعودية بسهولة سواء لتقديم الشكاوي والالتزامات أو الحصول على معلومات من خلال الآتي: