مزايا برنامج مساكن الجديد من مؤسسة التقاعد وأهم الشروط المطلوبة طريقة التسجيل. حيث تعتبر المؤسسة العامة للتقاعد من أهم مؤسسات الدولة التي تعمل على تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين. حيث هناك الكثير من المنظمات وكذلك المؤسسات التي تعمل على توفير المساعدات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما نجد أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل على خدمة فئة كبيرة من فئات المجتمع السعودي حيث إنها تقدم الدعم بشكل خاص للمتقاعدين. كما أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديمها لبرنامج جديد للدعم وهو برنامج مساكن من دار التملك. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض مزايا هذا البرنامج وأهم الشروط المطلوبة له وكذلك طريقة التسجيل في البرنامج. كما يمكنك التعرف أيضاً على برنامج مساكن من مؤسسة التقاعد تعرف على طريقة التقديم وأهم الأوراق المطلوبة للتسجيل.

مزايا برنامج مساكن الجديد

حيث تساهم المؤسسة العامة للتقاعد في تقديم يد العون للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. وبوجه خاص فتقدم المؤسسة خدماتها إلى من وصل الى سن التقاعد وترك وظيفته. فتساعدهم المؤسسة في توفير لهم مصدر دخل يساعدهم على توفير مختلف احتياجاتهم الشخصية. كما تساهم المؤسسة في تغلب المواطن المتقاعد السعودي على الظروف المادية الصعبة التي تواجهه. وفي سبيل ذلك فقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم برنامج جديد للمتقاعدين من قبل دار تمليكك وهو برنامج مساكن. حيث يقدم البرنامج العديد من المزايا لمستفيديه ويمكننا عرض هذه المزايا كما يلي:

يعتبر من أهم برامج الحلول العقارية التي تمكن الموظفين المتقاعدين من امتلاك سكن خاص بهم

يتميز بهامش ربح ثابت عبارة عن أقساط شهرية في مواعيد محددة

تصل فترة السداد إلى عشر سنوات

كما يوفر البرنامج فترة سماح تصل إلى ستة أشهر.

لا يتطلب تحويل الراتب

كما أن صك العقار يكون بإسم المستفيد

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يتمكن موظفي القطاع الخاص من الاستفادة منه أيضاً

كما إنه في حالة عجز المستفيد الكلي يتم إسقاط باقي الأقساط.

أهم شروط البرنامج

كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل في البرنامج. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

كما يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 20 عام كما يجب ألا يتخطى العمر ال68 عام

كما يجب ألا يتخطى عمر المستفيد عند الانتهاء من سداد التمويل ال75 عام

يشترط أن يزيد الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي

امتلاك المستفيد سجل ائتماني جيد

كما يشترط مرور عام على استلام المستفيد وظيفته داخل القطاع العام.

طريقة التسجيل في برنامج مساكن

كما يتمكن من تتوافر بهم جميع الشروط المطلوبة من التسجيل في برنامج مساكن من خلال القيام بالخطوات التالية: