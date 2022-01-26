نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ازالة الاحياء العشوائية في جدة 1443 وفقًا للأمانة العامة بجدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد ازالة الاحياء العشوائية في جدة ولقد تم الإعلان عن العديد من المناطق التي توجد في جدة ومن المقرر أن يتم إزالتها والتخلص منها، لأنها تفتقر إلى المعايير الأساسية والمرافق التي يحتاج إليها السكان، وتسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تحسين المظهر الخاص بالمباني والتخطيط العمراني في جدة وفي مختلف المدن السعودية، سعيًا إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

موعد ازالة الاحياء العشوائية في جدة 1443

لقد بدأت أعمال الإزالة في عدد من الأحياء العشوائية في جدة منذ عام 2014، ثم بدأت الحكومة السعودية في المرحلة الثانية من مراحل الإزالة وبدأت في إشعار سكان هذه المناطق لإخلائها في أول نوفمبر من العام الماضي 2021، ولم يتم تحديد موعد دقيق لإزالة كل الأحياء التي تقرر هدمها، ويعتمد الأمر على سرعة تجاوب السكان في إخلاء مساكنهم، وهناك أحياء مثل بترومين بدأت الإزالة به بالفعل، وغيرها حيث يُمكنك متابعة كافة التفاصيل عبر عداد جدة على تويتر [email protected] حيث تقوم الأمانة العامة بجدة بالإعلام ويتم النشر إلكترونيًا، لذا يتوجب أن يصل لأهالي المنطقة اشعار بالإزالة لمعرفة الموعد المحدد.

ما هي الأحياء العشوائية بجدة

هي الأحياء التي تم بناؤها بطريقة عشوائية بدون أي تخطيط، وتفتقر إلى الموارد والمرافق الأساسية التي يحتاج إليها السكان، كما تفتقر هذه الأحياء إلى البنية التحتية أو وجود القدر الكافي من شبكات المياه والكهرباء، الصرف الصحي، وهو ما يجعل الحياة بها غير آدمية.

كما إن المباني التي توجد بها غير مرخصة، وتم توزيع السكان عليها بشكل عشوائي، وهناك الكثير من المباني الآيلة للسقوط بها، وتعتبر مأوى لعدد من المشردون ومن لا يمتلكون أوراق رسمية، وهو ما دعا كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ قرار حاسم بضرورة هدم هذه الأحياء وإعادة ترميمها وبنائها وفقًا لأهم المعايير التي توفر الحياة الكريمة للسكان بها.

تعويضات الأحياء العشوائية جدة

تم الإعلان عبر الأمانة العامة في جدة أن هناك شروط لابد من توافرهم للحصول على تعويضات ويُمكنك معرفتها عبر حجز موعد في امانة جدة، فهناك تعويضات مالية وتعويضات سكنية يمكن منحها للمتضررين من الهدم، ويجب على واطن أن يتوجه نحو اللجان المعنية بطلبات الإزالة، ويقوم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة، ثم يتم دراسة الطلب الخاص به، ودراسة مدى استيفائه للشروط المطلوبة، وبناءً على ذلك يتم تحديد قدر التعويض الذي يحصل عليه كل مواطن، ويختلف التعويض من فرد إلى آخر بسبب اختلاف توفر الشروط المطلوبة لديهم.