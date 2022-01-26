جدول الازالات في جده بعد التعديل الأخير 1443 وفقًا لأمانة جدة 2022

هنا تفاصيل جدول الازالات في جده من أهم الأمور لدى قاطني مدينة جدة، حيث يحرص هؤلاء المواطنون على التعرف على كل المناطق التي سوف يتم إزالتها من خلال الحكومة، والهدف من هذه الإزالات هو الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لمدينة جدة وهي من أهم المدن السعودية السياحية، وبالتالي يجب أن تكون منظمة وأن يتم تخطيطها بالشكل الذي يتلاءم مع أهميتها السياحية.

جدول الازالات في جده

يشمل الجدول الأحياء التي تم صدور أمر بإزالتها في جدة، ثم إعادة إعمارها من جديد وهذه الأحياء تتمثل فيما يلي:

حي النزلة اليمانية: مساحة هذا الحي 13 كم، وعدد السكان الذين يقطنون به 49.210 نسمة.

المصفاة، بترومين: يبلغ عدد القاطنين بهما 30.044 نسمة.

مدائن الفهد: مساحة الحي 0.99 كم، عدد السكان 29.057 نسمة.

حي الثعالبة: مساحة الحي 0.23 كم، عدد السكان به 10.745 نسمة.

القريات: مساحته 0.16 كم، عدد السكان 10.850 نسمة.

غليل: يبلغ عدد القاطنين به 39.785 نسمة، وجاء في القرار حتى الآن الآتي:

حتى الان شملت اعمال الازالة 19 منطقة عشوائية وهي : غليل – بترومين – القريات – المصفاة – الثعالبة – النزلة اليمانية 1 – النزلة اليمانية 2 – النزلة اليمانية 3 – مدائن الفهد 1 – السبيل – الهنداوية – البلد 6 – البلد 7 – العمارية – الصحيفة – الكندرة – الثغر – البغدادية الشرقية

أسباب إزالة الأحياء العشوائية بجدة

لقد تم صدور قرارات الإزالة بجدة وهي في مصلحة المواطن، حيث تحرص الحكومة على اتخاذ القرارات السليمة التي من شأنها إعادة إعمار تلك المدينة وجعلها بالشكل الذي يليق بها لأنها من أهم الوجهات السياحية في المملكة، ومن أهم أسباب إزالة الأحياء العشوائية في جدة ما يلي:

عدم توفير مختلف أنواع الخدمات والمرافق الأساسية بها، لأن بنائها تم بشكل غير منظم.

إعادة الإعمار أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى التخطيط العمراني الجيد في مختلف المدن السعودية.

هناك الكثير من المباني التي توجد في هذه المناطق العشوائية الآيلة للسقوط، وهو ما يحمل أخطار جسيمة على السكان والجيران.

تطوير مختلف أنواع الخدمات في هذه الأحياء مثل التعليم، الصحة، الخدمات السكنية، وجاءت خريطة الإزالة كما يلي:

إزالات جدة 1443-2022

قررت الحكومة السعودية أن يتم تنفيذ قرارات الإزالة في أكثر من حي من الأحياء العشوائية بها، حيث لا يوجد أي سند قانوني يثبت ملكية المنازل بها، وتحمل مدينة جدة مكانة خاصة بين المدن السعودية، لأنها أحد أهم المدن السياحية ويأتي إليها عدد كبير من السياح من مختلف الدول، وبالتالي يجب أن يكون شكلها حضاري ومتميز أمام هؤلاء السياح، وهو ما تحرص الحكومة على فعله بها.