موعد ازالة حي الجامعه طبقًا لآخر أخبار هدد جدة 1443

نتعرف على موعد ازالة حي الجامعه وهو من الأحياء التي صدر قرار بإزالتها من مدينة جدة، لأن هذه الأحياء تم بنائها بطريقة عشوائية وبشكل غير منظم، وتحتوي المناطق العشوائية على الكثير من المواصفات السيئة التي تجعلها لا تصلح للحياة بها، حيث يوجد بها نقص في مختلف أنواع الخدمات، كما تنتشر في شوارعها القمامة ومستنقعات المياه الراكدة التي تعتبر مقر للميكروبات والجراثيم التي تنشر الأمراض بين السكان.

حي الجامعة في جدة

يقع هذا الحي في جنوب جدة في بلدية الجامعة الفرعية التي تحتوي على الكثير من الأحياء الأخرى وهي: السليمانية، القريات، الروابي، النزلة اليمانية، الفيحاء، الثغر، الثعالبة، النزلة الشرقية، بترومين، غليل، مدائن ألفه، ومن أهم المشاكل التي يحتوي عليها حي الجامعة ما يأتي:

يحتوي على مباني عشوائية لا تحتوي على تراخيص للبناء.

يفتقر الحي إلى وجود مسطحات خضراء، أو مساحات لممارسة أنشطة الشباب.

يعاني أهل الحي من الشوارع الضيقة التي يحتوي عليها.

عدم امتلاك صكوك ملكية للكثير من المباني التي توجد به.

لا توجد رقابة صحية على المحلات التجارية والمطاعم التي توجد به.

تهدم الأرصفة وتحويل مظهر الشوارع إلى مظهر سيء.

موعد ازالة حي الجامعه

لم يتم تحديد الموعد بصورة رسمية إلى الآن، ولكن بدأ الهدم بالفعل في عدد من الأحياء في 2014، ثم بدأ إخطار السكان في نوفمبر 2021 بإخلاء الأحياء التي عليها إزالة، ولم يتم تحديد موعد الإزالة حيث مازال عمليات الإخلاء متواصلة، وتم الإعلان من خلال الحكومة عن توفير تعويضات للمتضررين من الإزالة.

المناطق العشوائية في جدة

تحتوي جدة على عدد كبير من المناطق العشوائية التي تعمل الأمانة العامة على إزالتها وإعادة إعمارها من جديد، ومن هذه المناطق ما يلي: