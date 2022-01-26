طريقة حضور جلسة عن بعد عبر وزار العدل السعودي وأهم مميزات خدمة التقاضي عن بعد

طريقة حضور جلسة عن بعد عبر وزار العدل السعودي، من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات وزارة العدل، سواء من الأشخاص المواطنين أو من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات التي يتم تقديمها من وزارة العدل وذلك من أجل تسهيل إجراءات التقاضي، وكذلك تخفيف العديد من الأعباء عن كاهل القضاة، تم تأسيس وزارة العدل في عام 1953م، والتي يتم من خلالها التحكم في إقامة العدل في المملكة العربية السعودية وتعين القضاة وإصدار القوانين، ومقرها الرئيسي بمدينة الرياض، كما أنها تعمل على فك النزاعات والخلافات بين المواطنين فيما بينهم، أو بين المواطنين والمقيمين الأجانب، ويوجد في وزارة العدل العديد من الإدارات، كما يمكن التعرف علي كيفية الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية من وزارة العدل في المملكة.

طريقة حضور جلسة عن بعد عبر وزار العدل السعودي

حتى يتم حضور جلسة عن بعد، لابد من الدخول إلى خدمة التقاضي عن بعد، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل في المملكة. ثم القيام باختيار الخدمة الإلكترونية. النقر على خدمة التقاضي الإلكتروني، ثم القيام بتحديد القضية المرغوب بإحضارها. القيام بتعبئة البيانات المطلوبة،النقر على تقديم الطلب. ثم سيتم فحص الطلب من الجهات المختصة، وفي حالة القبول سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على جميع البيانات الخاصة بالقضية. سيتم إرسال رسالة أخرى تحتوي على رابط الجلسة قبل موعدها بوقت كافي. القيام بفتح رابط الجلسة قبل موعدها على الأقل بنصف ساعة، ثم الذهاب إلى الصفحة الخاصة بالجلسة. القيام بتشغيل الميكروفون والكاميرا حتى يتم التواصل مع مقدمي الخدمة. ثم القيام بتعبئة البيانات المطلوبة حتى يتم الانضمام إلى الجلسة. بعد أن يتم استعراض الدفاع والمدفوع لكل من المنازعين. تقوم الدائرة المختصة بفحص الطلب، وإصدار الحكم بشكل إلكتروني.

مميزات خدمة التقاضي عن بعد في السعودية

تمتلك خدمة التقاضي عن بعد العديد من المميزات الرائعة، ومن أبرز تلك المميزات ما يلي:

تكون عملية الفصل في القضية بشكل سريع عند مقارنتها بطريقة التقاضي العادية. ثم تتميز بتقليل الوقت والجهد الذي يحتاج إليها أصحاب العملية القضائية، وسواء كان القضاة أو المحامين أو المتنازعين. استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة والتي يتم من خلالها الدفاع والدفوع والطلبات في القضية. ثم تقليل الوقت والجهد الذي يحتاج إليه القاضي لدراسة القضية، والذي يقوم القاضي من خلاله بالتركيز على القضية بشكل كبير. يكون الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، مما يساعد ذلك على تقليل الأخطاء البشرية.

خدمة التقاضي عن بعد من وزارة العدل

قامت وزارة العدل بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني والتي لا تحتاج أن يذهب المواطن إلى أحد المقررات أو فروع الوزارة، لأنها تتم من خلال المنصات الإلكترونية، ومن بين تلك الخدمات خدمة التقاضي والتي يقصد بها إجراء جميع خطوات التقاضي من أول تسجيل القضية وحتى صدور الحكم بشكل إلكتروني بشكل بديل عن الشكل التقليدي، والتي يتم من خلالها توفير الوقت والجهد، كما يمكن من خلالها إجراء المرافعات أمام المحكمة بشكل إلكتروني، حتى يتم صدور الحكم في القضية عن بعد.