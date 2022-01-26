جدول الإجازات الرسمية للمدارس في الإمارات، تحددت وبشكل رسمي اجازات المدارس 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الجاري ، وحدد المجلس الوزاري للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة كافة المواعيد الرسمية التي سيتم فيها منح الطلاب والكادر التعليمي إجازات رسمية وذلك لعدة مناسبات مختلفة تمر على البلاد، حيث أنه تم الإعلان عبر بيان رسمي أعلن المجلس الوزاري للتنمية في دولة الإمارات عن مواعيد الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة في البلاد، وتضمن إعلان المجلس التقويم الدراسي لأعوام من عام 2020 وحتى عام 2032م، وكما تبين من خلال البيان بأن العام الدراسي يتكون من 188 يومًا للعام الدراسي 2020، و186 يومًا للعام الدراسي 2021 – 2022م، وكما أنه يتكون العام الدراسي 2022 – 2023م من عدد 188 يومًا دراسيًا.



جدول الإجازات الرسمية للمدارس في الإمارات 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة عن جدول للإجازات الرسمية في العام الدراسي 2022م، وأكدت الوزارة عبر بيانها بأنه قد يحدث تغيير طارئ على تاريخ أحد الإجازات الممنوحة للطلاب في ذات العامة، وجاءت مواعيد الإجازات الرسمية للمدارس في الإمارات 2022م على النحو التالي:

أجازة رأس السنة الميلادية والتي توافق يوم السبت 1 يناير 2022 . ثم تأتي أجازة إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الخميس وحتى السبت بتاريخ 13 مايو حتى 15 مايو 2022. إجازة يوم عرفات تأتي يوم الاثنين 19 يوليو 2022 . ثم أجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء وحتى الجمعة بتاريخ 20 يوليو – 23 يوليو 2022. تأتي أجازة رأس السنة الهجرية في يوم الاثنين 9 من أغسطس 2022. ثم تكون أجازة المولد النبوي الشريف في يوم الاثنين 18 أكتوبر 2022. تكون أجازة عيد الشهداء في يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2022. اليوم الوطن ي لدولة الإمارات العربية المتحدة الموافق الخميس 2 ديسمبر 2022. ثم تكون إجازة رسمية في اليوم الوطني الإماراتي في يوم الجمعة 3 ديسمبر 2022. ويكون أجازة يوم عيد تشكيل الاتحاد الإماراتي الموافق الأحد 5 ديسمبر.

دليل الإجازات الرسمية في الإمارات لعام 2022

أوضح المجلس الوزاري للتنمية في دولة الإمارات تفاصيل كافة العطلات والإجازات الرسمية في الدولة، وجاء دليل الإجازات الرسمية في الدولة للعام 2022م المعلن على النحو التالي:

سوف تبدأ إجازة رأس السنة الميلادية في يوم 1 يناير 2022. ثم ستمتد إجازة عيد الفطر المبارك إلى 4 أيام من 29 رمضان وحتى 3 شوال. ستمتد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات إلى 4 أيام من 9-12 ذو الحجة. ثم ستكون إجازة رأس السنة الهجرية بتاريخ 1 محرم 1443هـ، وكما سيتم ترحيلها إلى يوم 30 يوليو في عام 2022م. ستكون إجازة المولد النبوي الشريف ف يوم 12 ربيع الأول 1443هـ. ثم ستكون إجازة يوم الشهيد في يوم 1 ديسمبر من كل عام. ستكون إجازة اليوم الوطني لمدة يومان، وهما يومي 2-3 ديسمبر.

موقع المجلس الوزاري للتنمية في دولة الإمارات

يمكن لأي طالب أو موظف في دولة الإمارات العربية المتحدة التعرف على كل جديد حول مواعيد الدراسة والدوام من خلال الدخول إلى موقع المجلس الوزاري للتنمية في دولة الإمارات الرسمي مباشرة، فعلى الرغم من إعلان المجلس الوزاري للتنمية في دولة الإمارات عن الإجازات إلا أنه قد يحدث تغيير طارئ في ظل أي ظرف تمر به البلاد، ولهذا يمكن التعرف على المواعيد الجديدة من خلال موقع المجلس الرسمي المرفق.