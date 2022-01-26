شروط تعويضات الاحياء العشوائية بجدة طبقًا لتصريحات الأمانة العامة 1443

إليكم شروط تعويضات الاحياء العشوائية بجدة وهي الشروط التي لابد من توافرها للحصول على التعويضات بالنسبة للمتضررين من قرارات الهدم، حيث تعمل الحكومة على التخلص من الأحياء العشوائية التي تكون الحياة بها غير آدمية، مع تعويض أصحاب المنازل في هذه المناطق، وإعادة إعمارها من جديد، ولكن بالشكل الحضاري ومع توفير كل سبل الحياة، وجميع الخدمات وتوفير البنية التحتية بالصورة الكافية للسكان بها.

شروط تعويضات الاحياء العشوائية بجدة

تم الإعلان عن وجود 10 شروط يجب توافرهم للحصول على التعويضات، ولكن الحكومة لم تقوم بالإعلان رسميًا عن هذه الشروط ويُمكنك معرفتها عبر الرجوع لـ الأمانة العامة بجدة تحديدًا المقر حيث أعلنت أنه يجب على كافة المواطنين المتضررين أن يذهبون إلى اللجان المتابعة لقرارات الإزالة، ومن خلال اللجنة يمكن التعرف على الشروط المطلوبة، وكذلك المستندات التي يجب تقديمها إلى اللجنة، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب الخاص بكل مواطن منهم وتحديد من يستحقون الحصول على التعويضات، وقدر كل تعويض لكل مواطن منهم، وجاء في قرار الهدم في أحد المناطق الآتي:

أحياء جدة العشوائية

هناك الكثير من الأحياء العشوائية التي توجد في جدة ومنها ما يلي:

حي ثول، عدد سكانه 10906 نسمة، مساحته 2.6 كم.

حي السلامة، عدد سكانه 2345 نسمة، مساحته 0.1 كم.

الرحاب، عدد سكانه 5096 نسمة، مساحته 0.19 كم.

حي مالك بني، عدد سكانه 24934 نسمة، مساحته 0.19 كم.

الشرفية، عدد سكانه 19235 نسمة، مساحته 0.46 كم.

بترومين، عدد سكانه 30044 نسمة، مساحته 0.88 كم.

حي الثغر، عدد سكانه 16674 نسمة، مساحته 0.53 كم.

حي العزيزية، عدد سكانه 27251 نسمة، مساحته 1.2 كم.

البروبة، عدد سكانه 48426 نسمة، مساحته 1.72 كم.

حتى الان شملت اعمال الازالة 19 منطقة عشوائية وهي : غليل – بترومين – القريات – المصفاة – الثعالبة – النزلة اليمانية 1 – النزلة اليمانية 2 – النزلة اليمانية 3 – مدائن الفهد 1 – السبيل – الهنداوية – البلد 6 – البلد 7 – العمارية – الصحيفة – الكندرة – الثغر – البغدادية الشرقية

السبب الرئيسي وراء هدم جدة

هناك الكثير من الأهداف التي تطمح الحكومة السعودية إلى تحقيقها من خلال الهدد في جدة، ولا يقتصر الأمر فقط أن جدة مدينة سياحية وتحسين مظهرها أمام السياح في جدة، ولكن الحكومة أيضًا تحرص على توفير حياة آدمية للمواطن السعودي، مع حصوله على الحق في التعليم، الحق في الحصول على خدمات صحية مميزة، الحق في الحصول على فرصة عمل، وبالتالي يعيش المواطن الحياة المستقرة التي تجعله هو وأسرته بأفضل حال، بعيدًا عن الأمراض والأوبئة والمباني التي يمكنها أن تسقط في أي وقت لأنها لم تستند على معايير السلامة والأمن عند بنائها.