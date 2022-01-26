الأراضي المجانية بجده كيفيه التقديم علي سكني واهم الشروط المطلوبة حيث تعتبر مبادرة الدعم الإسكاني هي من أهم الخدمات التي أطلقتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية والتي بسببها يمكننا أن نحصل على أرض مجانية في الكثير من محافظات السعودية فاصبح برنامج امتيازات الأراضي المجانية في السعودية من أهم البرامج التي أقرها الديوان الملكي السعودي فهي تمنح الدعم لكثير من المواطنين المحتاجين.

اهم الشروط المطلوبة للحصول علي الأراضي المجانية

يكون مقدم الطلب مقيم اقامه كامله ودائمه في السعودية.

أن يكون صاحب الطلب يحمل الجنسية سعودية.

أثبات زيادة سِن المتقدم عن خمسه وعشرون عام.

تمكين المطلقات والأرامل للاستفادة من تلك المبادرة ومجانيه الحصول على الأراضي ولكن بشرط أن لا تقل أعمارهم عن خمسه وعشرون عاما.

يكون المتقدم من المستفيدين من برنامج دعم سكني وأيضا يكون العائل لأسرته.

أثبات عدم استفادته من أي برامج أخرى تبع الدعم السكني التى تقدم من الوزارة.

امتلاك المتقدم لطلب قطعه ارض أو مسكن داخل نطاق المملكة.

كيفيه التقديم علي سكني الأراضي المجانية بجده