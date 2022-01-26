نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأراضي المجانية بجده كيفيه التقديم علي سكني واهم الشروط المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الأراضي المجانية بجده كيفيه التقديم علي سكني واهم الشروط المطلوبة
الأراضي المجانية بجده كيفيه التقديم علي سكني واهم الشروط المطلوبة حيث تعتبر مبادرة الدعم الإسكاني هي من أهم الخدمات التي أطلقتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية والتي بسببها يمكننا أن نحصل على أرض مجانية في الكثير من محافظات السعودية فاصبح برنامج امتيازات الأراضي المجانية في السعودية من أهم البرامج التي أقرها الديوان الملكي السعودي فهي تمنح الدعم لكثير من المواطنين المحتاجين.
اهم الشروط المطلوبة للحصول علي الأراضي المجانية
- يكون مقدم الطلب مقيم اقامه كامله ودائمه في السعودية.
- أن يكون صاحب الطلب يحمل الجنسية سعودية.
- أثبات زيادة سِن المتقدم عن خمسه وعشرون عام.
- تمكين المطلقات والأرامل للاستفادة من تلك المبادرة ومجانيه الحصول على الأراضي ولكن بشرط أن لا تقل أعمارهم عن خمسه وعشرون عاما.
- يكون المتقدم من المستفيدين من برنامج دعم سكني وأيضا يكون العائل لأسرته.
- أثبات عدم استفادته من أي برامج أخرى تبع الدعم السكني التى تقدم من الوزارة.
- امتلاك المتقدم لطلب قطعه ارض أو مسكن داخل نطاق المملكة.
كيفيه التقديم علي سكني الأراضي المجانية بجده
- نقوم بالدخول علي الموقع الإلكتروني لسكنى ستظهر لنا في النافذة تسجيل الدخول نضغط عليها ثم ندخل رقم الهوية الوطنية والضغط على تحقق.
- تصل رسالة إلى المستخدم تحتوى على رمز التحقق نقوم بإدخال هذا الرمز في الخانة الخاصة به ثم نقوم بتكمله تسجيل الدخول والضغط في الصفحة التالية على منتجات الدعم السكني.
- نتوجه إلى خانة البناء الذاتي والضغط على قدم طلبك ثم الضغط في خانة الأراضي على تصفح المشاريع.
- نقوم بتحديد المدينة في الصفحة التالية وهي مدينة جدة ثم نحدد اسم المشروع أو المخطط الذي نريد ان نقدمه ثم نحدد مكان قطعه الأرض من الخريطة المتاحة، مع تحديد رقم القطعة.
- تظهر لنا بيانات القطعة المختارة وتتضمن المساحة وتفاصيل الوحدة وفي حال الموافقة على قطعة الأرض يتم نضغط على حجز القطعة.
- يظهر لنا نموذج توقيع العقد نضغط بجانب قبول القطعة ثم نضغط على توقيع العقد ثم ناكد على قراءة وفهم نموذج تأكيد العقد ثم نضغط على التوقيع برسالة نصيه.
- يصل للمستخدم رسالة نصية على هاتفه الجوال بها رمز التفعيل نقوم بادخال هذا الرمز في الخانة المخصصة له والضغط على توقيع يظهر رسالة تم توقيع العقد بنجاح ونحمل العقد بالضغط على قائمة الحجزات ثم تحميل وطباعه العقد .
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ