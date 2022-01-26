التأهيل الشامل خطوات الاستعلام عن قبول الحالة وراتب التأهيل

التأهيل الشامل خطوات الاستعلام عن قبول الحالة سهلت المملكة على المواطنين والمستفيدين من خدمة الإعانة المالية من الاستعلام عن قبولهم في هذه الخدمة أم لا، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث القبول النهائي والمؤكد يجب الانتظار بعض الوقت حتى يتم دراسة الحالة والوثائق المرفوعة بشكل كامل من قبل الجهة المسؤولة وهي الشؤون الاجتماعية، ثم بعد ذلك سيتم الموافقة أو رفض الحالة، يجب ألا تزيد مدة إقامة المتقدم عن ستة أشهر في مرافق الدولة خلال العام، كما يوجد شروط للتأهيل يجب توافرها وفقا لحالات معينة، ويجب تحديث بياناتهم بشكل دوري كل عدة أشهر أو مرة إلى مرتين في العام الواحد، غالبا ما يكون السبب في طلب التحديث هو للتأكد من أن المستفيدين ما زالوا ضمن قائمة من يحق لهم الاستفادة من المعونة المقدمة ولا يوجد تغيير في بياناتهم أو ملفهم.

التأهيل الشامل خطوات الاستعلام عن قبول الحالة

الدخول إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم إدخال رقم المستفيد ورقم الهوية الوطنية. ثم اختيار نوع الإعاقة من الخانة الخاصة. أن يكون الشخص من الأيتام أو أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة. بعد ذلك إدخال كل البيانات المطلوبة وكتابة رمز التحقق. ثم الضغط على عرض. عرض إذا كان تم قبول الطلب الخاص بك أو رفضه.

الاستعلام عن راتب التأهيل الشامل

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على الخدمات الكتروانية. ثم الضغط على قطاع التنمية الاجتماعية. كتابة رقم المستلم ورقم الهوية الوطنية للمستفيد. ثم تحديد المساعدة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة. أدخال الرمز المرئي ثم الضغط على عرض.

خطوات التسجيل في التأهيل الشامل