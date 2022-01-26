قرض شخصي منصة سلفة للمواطنين بإجراءات ميسرة ومميزات متعددة

قرض شخصي منصة سلفة ، تقدم المنصة تمويل للمواطنين من أبناء المملكة السعودية لتغطية احتياجاتهم المالية فعندما يفكر أي شخص في الحصول على تمويل يبحث عن الحلول المميزة والمقدمة من مؤسسة معتمدة ويتسأل ما إذا كان التمويل متوافق مع أحكام الشريعة وغيرها من التساؤلات التي تكون مهمة لديه ولهذا تقدم سلفة تمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أن المنصة معتمدة وحاصلة على تصريح البنك المركزي السعودي والكثير من المميزات المقدمة وفي هذا المقال سوف نقدم لكم قرض شخصي منصة سلفة وما هي إجراءات الحصول على التمويل والمميزات المقدمة.

قرض شخصي منصة سلفة بمميزات متعددة

هناك العديد من المميزات التي توفرها المنصة على التمويلات المقدمة منها ومن أهمها التالي:

التمويل متوافق أحكام الشريعة.

تمتاز التمويلات المقدمة بأنها ذات إجراءات ميسرة.

ربح تنافسي.

سهولة سداد الأقساط.

الإيداع الفوري للأموال في الحساب البنكي للعميل.

بعد سداد كافة الدفعات المجدولة يحق لك الحصول على تمويل آخر.

المرونة في سداد الأقساط الشهرية المستحقة.

الشروط اللازمة للحصول على التمويل

يجب التعرف على الشروط التي تضعها المنصة لمعرفة ما إذا كان المتقدم لديه الفرصة الكافية للحصول على التمويل ومن الشروط المطلوبة هو ما جاء كالتالي:

التمويل متوفر للمواطنين السعوديين فقط.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم موظفاً ويمتلك سجل ائتماني جيد ولا تقل مدة التحاق الموظف الحكومي بالعمل عن 3 أشهر وبالنسبة لموظف القطاع الخاص لا تقل المدة عن 6 أشهر.

لا يقل الراتب عن أربعة ألاف ريال سعودي.

لا يكون مسجل في حق المتقدم أي تعثرات مسجلة في قائمة سمة.

مثال توضيحي للحصول على قرض شخصي منصة سلفة

التقديم على التمويل

للتقديم الإلكتروني للحصول على التمويل يجب أن يكون لدي المتقدم حساب خاص به بالمنصة وذلك يتم من خلال إجراء هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لطلب التمويل. تسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال المسجل في أبشر ورقم البريد الإلكتروني وكلمة المرور. الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على استكمال التسجيل.

أما إذا كنت تمتلك حساب بالمنصة من قبل فيتم الدخول على الرابط وبعد ذلك الضغط على الدخول لحسابك.