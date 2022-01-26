قرض سيارة بدون فوائد للعاطلين عن العمل وغير المخدومين بإجراءات بسيطة

تمويل سيارة للمواطنين السعوديين داخل المملكة، فيعد التمويل التأجيري للسيارات والذي ينتهي بالتملك هو من أفضل أنواع التمويلات المقدم من أحد البنوك أو الشركات السعودية، حيث يوفر لك أقوى وأفضل الطرق للحصول على سيارتك بأقل قسط شهري يمكنك سداده خلال الفترة الزمنية للتمويل، وهناك أيضاً دعم مالي لمن يحصل على تمويل السيارة للعمل الحر وذلك تحفيزاً له حتى يستطيع أن يعمل ويحصل على المكافأة نتيجة عمله، ولجميع المستفيدين من برنامج قرض نفاذ سيحصل على عمل حر ومبلغ مالي في كل شهر حتى يستطيع الحصول على معيشة جيدة في ظل التوسعات الاقتصادية داخل المجتمع.

تمويل سيارة بدون فوائد

احصل على تمويل سيارة بدون فوائد من خلال بنك التنمية الاجتماعية، قرض للمتقاعدين بدون كفيل، برسوم إدارية فقط وهي 4000 ريال، وبدون فوائد ولا يتم الحصول على أي مبلغ أخر سوى سداد المبلغ التمويلي للسيارة، وذلك تسهيلا من البنك للعملاء والمواطنين للحصول على العمل الحر لمن هم بدون وظيفة ويبحثون عن عمل، خطوات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية، وأيضاً يحق للموظفين ويتقاضون راتب أقل من 14 ألف ريال الحصول على التمويل بمبلغ 150 ألف ريال، ولكن لكي تحصل على هذا التمويل الأفضل لك سوف تقوم بتقديم الأورق والمستندات المطلوبة ولكن بعد موافقتك على الشروط ومطابقتها لك وفي حالة عدم توافر تلك الشروط بك سوف يتم رفض طلبك.

شروط تمويل السيارة للعمل الحر

العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

سعودي الجنسية أو سعودية.

الفحص الائتماني جيد.

لا تكون مدين لبنك التنمية بأي قرض أخر.

مدة السداد للتمويل 60 شهرا.

رخصة قيادة وتكون سارية المفعول.

التسجيل في شركات توجيه المركبات.

الحصول على تأمين على المركبة.

تقديم ضمان لكي تحصل على التمويل.

الدخل الشهري لا يتخطى 14 ألف ريال.

وثيقة العمل الحر.

خطوات الحصول على تمويل السيارات

لكي تحصل على تمويل السيارات يجب أن تكون قد سجلت في تطبيق المركبات وتكون قد قمت بالعمل به خلال فترة الذروة 4 ساعات على الأقل وخلال اليوم تعمل مدة 8 ساعات، وساعات الذروة تكون من الأحد إلى الخميس من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، ويوم الجمعة والسبت تكون من الساعة 12 مساء وحتى 12 منتصف الليل، ويمكنك الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية واستكمال الطلب وإرسال المستندات من صورة الهوية الوطنية والعنوان ورقم الآيبان، ورقم الجوال المسجل في أبشر والبريد الإلكتروني، ويتم إرسال كل هذا وسوف يتم الموافقة على طلبك سريعاً بعد استيفائك كافة الشروط والمتطلبات.