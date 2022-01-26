خطوات التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني 2022 والشروط المطلوبة

التجنيد الموحد الحرس الوطني 2022 يعد ذلك من أكثر ما يبحث عنه على الشبكة العنكبوتية الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الراغبون فى التسجيل فى التجنيد فى وزارة الحرس وذلك لأن يحصلون على كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل فى التجنيد ومعرفة كافة الشروط المطلوبة.

التجنيد الموحد الحرس الوطني 2022

أوضحت وزارة الحرس الوطني السعودي بإن يمكن لكافة المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التسجيل فى التجنيد الموحد التسجيل إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها على شبكة الانترنت، حيث يمكن للمتقدم بتقديم نموذج التعبئة والفحص من خلاله، وتقوم الوزارة بفتح باب التسجيل فى التجنيد لجميع المواطنين طيلة العام.

شروط التسجيل فى الحرس الوطني

هناك العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم فى الحرس الوطني، حيث إن هذه الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم للتسجيل فى القوات هو مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين.

يجب إن يكون حسن السلوك والسمعة وغير محكوم علية من قبل فى أي من القضايا التي تخص الشرف والأمانة.

يجب إن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

بالنسبة للمتقدم فى طيران الحرس الوطني لا يزيد عمرة عن 25 عاماً.

يجب إن يكون لائقاً صحياً لأداء الخدمة العسكرية.

يشترط إن يكون طول المتقدم يتناسب مع وزنة.

يجب إن يكون غير متزوج من أجنبية.

إن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.

خطوات التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني 2022

يتم التقديم فى التجنيد الموحد فى الوزارة إلكترونياً، حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-