نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني 2022 والشروط المطلوبة في المقال التالي
التجنيد الموحد الحرس الوطني 2022 يعد ذلك من أكثر ما يبحث عنه على الشبكة العنكبوتية الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الراغبون فى التسجيل فى التجنيد فى وزارة الحرس وذلك لأن يحصلون على كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل فى التجنيد ومعرفة كافة الشروط المطلوبة.
التجنيد الموحد الحرس الوطني 2022
أوضحت وزارة الحرس الوطني السعودي بإن يمكن لكافة المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التسجيل فى التجنيد الموحد التسجيل إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها على شبكة الانترنت، حيث يمكن للمتقدم بتقديم نموذج التعبئة والفحص من خلاله، وتقوم الوزارة بفتح باب التسجيل فى التجنيد لجميع المواطنين طيلة العام.
شروط التسجيل فى الحرس الوطني
هناك العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم فى الحرس الوطني، حيث إن هذه الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- يشترط إن يكون المتقدم للتسجيل فى القوات هو مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين.
- يجب إن يكون حسن السلوك والسمعة وغير محكوم علية من قبل فى أي من القضايا التي تخص الشرف والأمانة.
- يجب إن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
- بالنسبة للمتقدم فى طيران الحرس الوطني لا يزيد عمرة عن 25 عاماً.
- يجب إن يكون لائقاً صحياً لأداء الخدمة العسكرية.
- يشترط إن يكون طول المتقدم يتناسب مع وزنة.
- يجب إن يكون غير متزوج من أجنبية.
- إن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.
خطوات التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني 2022
يتم التقديم فى التجنيد الموحد فى الوزارة إلكترونياً، حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-
- زيارة موقع وزارة الحرس الوطني على شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من القائمة التجنيد ثم الضغط على زر التسجيل.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية وتاريخ إصدار الهوية.
- بعد ذلك تكتب تاريخ الميلاد ومحل الإقامة.
- إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك ثم إضافة بيانات التعليم.
- الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على زر التسجيل.
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