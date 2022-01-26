رابط التسجيل بإعانة المساعدة المقطوعة 2022 وموعد إيداعها

يبحث أغلب مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 2022 والتي تعتبر من أهم برامج الدعم المالي خلال السنوات الماضية ، ويستفيد منها آلاف المواطنين السعوديين، حيث تعينهم هذه الإعانات على تحقيق مطالبهم اليومية الضرورية، ويتم اختيار الفئات الأكثر احتياجا من عمل بحث حالة لكل مواطن متقدم للحصول على هذه الإعانات، ويتم الاختيار بكل شفافية وموضوعية حتى يصل هذا الدعم لمستحقيه، وتستطيع الفئات الأكثر احتياجا التقديم على هذه الإعانات من خلال رابط المساعدة المقطوعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة، والتعرف على أهم شروط الاستحقاق.

طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة 2022

يجب على المتقدمين للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي إتباع الخطوات الصحيحة في عملية التسجيل وهى كما يلي:-

دخول المواطن السعودي على رابط المساعدة المقطوعة الذي يوجد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

الذي يوجد على موقع . تسجيل مستخدم جديد.

أن يقوم الشخص المتقدم بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

تسجيل تاريخ الميلاد بحيث لا يقل عن خمسة وثلاثون عاماً.

تسجيل رقم الجوال وتأكيد الرقم مرة أخرى.

إدخال كلمة المرور وتأكيدها مرة ثانية.

أن تتضمن كلمة المرور حرف إنجليزي كبير وحرف إنجليزي صغير ورقم على الأقل.

إدخال رمز التحقق الشخصي الذي يظهر على الشاشة.

أن يقوم الشخص المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة بالضغط على أيقونة التعهد، ثم القيام بالضغط على تسجيل.

بالضغط على أيقونة التعهد، ثم القيام بالضغط على تسجيل. قيام المستفيد بإدخال الرمز الذي يتم إرساله عبر الجوال، ثم القيام بالضغط على تأكيد.

سوف تظهر أمامنا بيانات المتقدم كاملة.

قيام المستحق للمساعدات المقطوعة بتسجيل جميع البيانات الفارغة.

إدخال الاسم بالكامل، ثم إدخال الدخل الشهري، والوظيفة، وجنس المستفيد سواء كان ذكر أو أنثى، وتسجيل العنوان بالتفصيل، وحالة المتقدم التعليمية، وقدرته على ممارسة أي عمل، وعمره وقت التسجيل.

تسجيل البيانات الخاصة بالسكن بالتفصيل، واسم الحي، واسم الشارع، ورقم العنوان البريدي، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني إذا كان لديه.

إدخال بيانات الحساب البنكي، واسم البنك الذي يتعامل معه المستفيد.

الإفصاح عن بيانات الدخل إذا كان هناك دخل.

الموافقة على الشروط.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين السعوديين المتقدمين على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط المرأة الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي، وأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي. يتم صرف المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم. لا يزيد الدخل الشهري عن الحد المانع لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي. الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة ثلاثون ألف ريال سعودي. تصرف مرة كل عام للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، إذا لم يوجد لدى المستفيد أي دخل شهري أخر، ولا يحصل على إعانات أخرى.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2022

يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة للاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-