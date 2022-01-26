نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم دعم العسل برنامج ريف وشروط استحقاقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن لجميع الأفراد والنحالين ومنتجي العسل الحصول على دعم العسل من برنامج دعم الريف، وهي أهم مبادرة أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز في 9 يناير 2019 أحد برامج الحكومة السعودية الهادفة إلى تحقيق التنمية في جميع قطاعات المجتمع سواء الاجتماعية أو اقتصاديا ، بين جميع شرائح المجتمع المختلفة ، من خلال التنمية المستمرة والمستمرة لجميع الموارد الزراعية والطبيعية والمائية، والتي تتم على عدة مراحل. تربية النحل وحصاد العسل وإنتاج وتصنيع البن العربي للبيع وتطوير زراعة الورود والنباتات العطرية وإنتاج وتصنيع الفاكهة للبيع وكذلك المحاصيل البعلية والأسماك.

خطوات التقديم لبرنامج دعم العسل

تم تصميم برنامج دعم العسل في برنامج دعم الريف لزيادة إنتاجية العسل ومن ثم دعم جميع العاملين في الصناعة، بشكل عام، تم تصميم البرنامج لدعم العديد من فئات الصناعات المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، ولكن التقدم بطلب للحصول على العسل قبل تم تحديد الخطوات الدعم الذي نريده.

المستفيدون من برنامج وزارة البيئة والمياه والزراعة للدعم الريفي هم:

المزرعة: شريطة أن يمتلك ويعمل على أقل من 10 هكتارات أو 100 فدان من الأرض.

المربيون: بشرط تربية أقل من 500 رأس من الماعز والغنم وأقل من 50 بقرة وإبل.

الصياد: بشرط أن يكون لدى الصياد أقل من 4 وحدات صيد.

النحالون: طالما لديهم مناحل تقليدية ، مناحل حديثة، ما دام لديهم القليل.

طريقة التقديم

التسجيل في بوابة ريف الموقع الرسمي للبرنامج.

اختيار تسجيل جديد للمتقدمين اول مرة.

تعبئة البيانات مثل رقم الهوية والهاتف وتاريخ الميلاد وتحديد كلمة المرور واضافة رمز التحقق.

قم اختيار التسجيل

استلام رمز التفعيل للدخول على البرنامج

يمكن تعديل كلمة المرور

سجل الدخول على حسابك

اختيار مجال الدعم وهنا دعم العسل أو النحاليين.

يتم دعم مستفيدي قطاع الأسر المنتجة بناءً على رأس المال شهرياً ولمدة سنة كحد أقصى، ولقطاع العسل حتى 30صندوق نحل حديث ولمرة واحدة فقط، والقطاعات المستهدفة الأخرى في البرنامج سنوياً لمن تنطبق عليه الشروط، نسعد بخدمتك.

أهداف دعم الريف لربات البيوت

تشمل أهداف برنامج دعم الحكومة الريفية في المملكة العربية السعودية ما يلي: يتمثل أحد أهداف الدعم الريفي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

تهدف برامج الدعم الريفي إلى تعزيز الأمن الغذائي، لاستفساراتكم واستشاراتكم يمكنكم التواصل عبر المنصات التالية: دعم الريف الرقم المجاني: 19930

تنفيذ التنمية الريفية المستدامة، يمكنك عرض والاستعلام عن خدمات منصة الدعم الريفي من خلال التطبيقات التالية: