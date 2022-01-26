عروض مازدا 2022 من الأهلي بالتعاون مع شركه الحاج حسين علي ومعرفه السيارات و الأقساط

عروض مازدا 2022 من الأهلي من احدث واهم عروض السيارات التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام بمناسبه بداية العام الجديد والتي تناسب جميع المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض الجديدة عبر صفحه البنك الأهلي الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه أيضا تم إطلاقها مع بداية الشهر الحالي والتي تلبي جميع احتياجات المواطنين السعوديين. والتي من أهمهم حمله الاندماج علي بطاقات الأهلي الائتمانية في بداية العام الجديد ومعرفه اهم مميزات العروض. كما تم الإعلان أيضا عن عروض نيسان بترومين 2022 بالتعاون مع بنك الرياض علي باقة سيارات نيسان ومعرفه الأقساط. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم العروض والمميزات التي تم الإعلان عنها وسيارات العروض أيضا بالأقساط. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه الحصول علي سياره من العروض وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات من موقع البنك.

عروض مازدا 2022 من الأهلي

اعلن البنك الأهلي عن إطلاقه لعده عروض حديثه بالسعودية. والتي شملت سيارات مازدا الجديدة وذلك بالتعاون مع شركه الحاج حسين علي رضا. كما تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 20 يناير 2022 وتنتهي في 31 مارس 2022. بالإضافة إلي ذلك أيضا أوضح البنك أن هذه العروض علي سيارات مازدا فقط. وتم احتساب الأجرة الشهرية بناء علي سعر فئه السيارة الأساسية. كما تم احتساب أيضا القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي علي نسبه تامين 3.75% وعلي فتره سداد تصل إلى 5 سنوات.

سيارات عروض مازدا

كما تم الإعلان علي السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

CX30 موديل 2022 بقسط شهري 1247 ريال ومعدل نسبه سنوي 8.64%.

6 موديل 2022 بقسط شهري 1215 ريال ومعدل نسبه سنوي 8.64%.

CX-9 موديل 2021 بقسط شهري 1717 ريال ومعدل نسبه سنوي 8.58%.

CX-3 موديل 2021 بقسط شهري 980 ريال ومعدل نسبه سنوي 8.69%.

CX-5 موديل 2021 بقسط شهري 1280 ريال ومعدل نسبه سنوي 8.63%.

CX30 موديل 2022 بقسط شهري 1280 ريال ومعدل نسبه سنوي 8.64%.

كيفيه الحصول علي عروض مازدا

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طرق وقنوات الحصول علي عروض مازدا 2022 من الأهلي وشركه الحاج حسين علي رضا. وذلك عن طريق زياره احد فروع الوكيل أو البنك الموجودة بالمملكة. أو الاتصال علي الرقم 920000891. أو التقديم الإلكتروني من البنك عن طريق اتباع الخطوات الأتية: