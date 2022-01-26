كيفية التسجيل في الدعم المالي برنامج سند محمد بن سليمان في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في برنامج سند محمد بن سليمان للحصول على الدعم المالي من أجل الزواج، حيث يرغب الكثير من المواطنين رجالا ونساء عن معرفة شروط وإجراءات التسجيل في الدعم المالي للشباب بالمملكة العربية السعودية الغير القادرين على الزواج والمبادرة في تحقيق حلمهم، وهذا البرنامج أطقلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عام 2018 لضمان الأستقرار الأسري للمواطنين الغير القادرين على الزواج والتخفيف العب عليهم في المستقبل، وسنتعرف على كيفية التسجيل في الدعم المالي برنامج سند محمد بن سليمان وشروط الحصول على المساعدة المالية.

مبادرة برنامج سند محمد بن سلمان في السعودية

سند محمد بن سلمان هي خطة أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 30 ديسمبر 2018 بهدف تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع مع تعزيز التنمية والازدهارمنذ انطلاق البرنامج من أجل الحصول على المساعدة المالية، قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العمل على دعم هؤلاء الشباب من خلال إطلاق أحد أهم البرامج التي تتيح للمواطنين السعوديين الزواج دون صعوبة أو تعقيدات، ويساعد المتزوجين حديثًا في قيادة مستقرة عائلية، وضع برنامج سند شروطًا معينةإذا استوفى مقدم الطلب هذه المعايير فسيتم قبول طلبه، وسيكون مؤهلاً لجميع خدمات سند تهدف هذه المبادرة التي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشباب والمتزوجين حديثًا إلى مساعدة الشباب وتخفيف العبء الذي يواجهونه قبل الزواج سواء من الناحية المالية أو من حيث الأمور الأخرى التي يتعرض لها الشباب، بحاجة لإكمال زواجهما كما يتفهم أسباب تردد الشباب في الزواج ويساعدهم في التغلب على أي مشاكل أو تحديات قد يواجهونها.

شروط سند محمد بن سلمان للزواج للحصول على الدعم المالي

فقد حددت مبادرة الأمير محمد بن سلمان عددًا من المتطلبات التي يجب توافرها للحصول على المساعدة وفيما يلي أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم المبادرة بالجنسية السعودية.

أن لا يزيد عمر الزوج عن 40 سنة ولا يقل عن 21 سنة وأن لا يقل عمر الزوجة عن 18 سنة.

يجب أن يكون المرشحون للحصول على المساعدة المالية قد أكملوا سنة واحدة على الأقل من المدرسة الثانوية.

يجب أن تكون هذه هي المرة الأولى للزواج من أجل الحصول على الدعم المالي الذي يقدمه برنامج الأمير محمد بن سلمان.

كما يشترط ألا يكون عقد الزواج قديمًا وعلى وجه الخصوص ألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنة من تاريخ إيداع الطلب.

ألا يتجاوز الراتب الشهري للزوج 4000 ريال.

ألا يزيد المبلغ الممنوح للزوجة عن 50 ألف ريال سعودي.

إتمام دورة التوعية المالية للمبادرة والتي يجب أن يجتازها المرشح بنسبة 60٪ على الأقل.

كيفية التسجيل في الدعم المالي برنامج سند محمد بن سليمان

يمكن لجميع المتزوجين الجدد التسجيل في مبادرة الزواج للاستفادة من البرنامج الدعم المقدم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية: