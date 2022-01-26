نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسكان الوليد بن طلال الشروط وآلية التقديم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسكان الوليد بن طلال هو أحد البرامج المتوفرة من خلال جمعية الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية والتي تم تأسيسها خلال السنوات الماضية من أجل تقديم الدعم السكني إلى المستحقين فقط ممن لم يستطيعوا الحصول على سكن مناسب في المملكة العربية ولم يتمكنوا من تقديم الطلبات الخاصة بالدعم السكني إلى وزارة الإسكان، ويمكن الاستعلام عن أسماء مستفيدي الوليد للإسكان إلكترونيًا بعد التقديم بالإضافة إلى التعرف على الوليد للإنسانية لائحة المستفيدين وسوف نتعرف على التفاصيل بعد تقديم جواب كيف احصل على مساعدة مالية من الوليد بن طلال 1443.

اسكان الوليد بن طلال

اسكان الوليد بن طلال هو أحد البرامج التي تم تصميمها في الفترة الأخيرة من خلال مؤسسة الوليد للإنسانية وجاءت تلك الخطوة من خلال الاعتماد على الممارسات العالمية والخطط الاستراتيجية المتميزة التي تتناسب اقتصاديًا واجتماعيًا مع الوضع الراهن في المملكة العربية السعودي ويتناسب مع ذوي الدخل المحدود بالدولة أيضًا.

وقد شاركت المؤسسة خلال الفترة الماضية في إطلاق وحدات سكنية متميزة في أماكن متميزة داخل المملكة ووفرت كافة الاحتياجات الأساسية التي يتطلع إليها المواطنين، ولكن اشترطت المؤسسة ألا يكون المواطن استفاد من الدعم السكني من قبل وراتبه لا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك تُلزم المؤسسة جميع المستفيدين بالموافقة على عدم التفريط في الوحدات السكنية بعد استلامها سواء بإيجارها لشخص آخر أو بيعها، ودعت إلى اتباع خطوات التسجيل الإلكتروني للحصول على الدعم السكني.

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يمكن تسجيل طلب جديد للحصول على حساب في المؤسسة والتقديم على الدعم السكني من خلال اتباع ما يلي:

زيارة رابط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية (grants.alwaleedphilanthropies.org).

النقر على تسجيل جديد وكتابة الاسم رباعي، ورقم الهوية الوطنية.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني ورقم هاتفك ثم كتابة كلمة سر قوية.

النقر على خيار التسجيل.

ثم استكمال طلبك وقم بإدخال كافة التفاصيل والمعلومات التي تشير إلى استحقاقك للدعم السكني، وبعدها تستطيع متابعة الطلب من خلال الصفحة الرئيسية للموقع عن طريق كتابة عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور وتسجيل الدخول.