نتائج طلب معونة الوليد alwaleed والتي يقوم بها طالبي الاستفادة من المشروعات السكنة وتوزيع سيارات على الفئات المحتاجة من الشعب السعودي، حيث قام الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد الخيرية بمتابعة طلبات الحصول على الدعم السكني وطلب السيارة لفئات من المجتمع وتم وضع عدد من المعايير والاساسات في التعامل والمنح من المؤسسة إلى المستفيدين، ويتم مراجعة كافة الطلبات شهريا والإعلان عن المقبولين في البرنامج السكني أو دعم السيارة على منصة المؤسسة الرسمية على تويتر.

“فبراير” نتائج طلب معونة الوليد @alwaleed_philan قبول تسجيلات (شقة – سيارة) 2022

يقوم البرنامج السكني والدعمي لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بوضع عدد من الشروط والمعايير الواضحة لتوزيع الشقق المجانية على المحتاجين من ابناء الوطن، حيث تم وضع شروط الحد الأدنى للدخل ومعايير التقديم والتسجيل كما أتاحت المؤسسة الرابط الرسمي لتسجيل ومليء الاستمارة الخاصة بالحصول على شقة أو سيارة، وتراعب المؤسسة كافة المعايير العالية في تسليم الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الاسر في العصر الحديث، حيث حرصت على أن تكون الشقق مكونة من غرف متعددة ودورتي مياه لتكون مناسبة للاستخدام المريح ما حرصت في توزيع السيارات، والتي أصبحت من ضروريات الانتقال بين شوارع المملكة، ليتم توزيعها على الفئات التي لا يمكنها الحصول عليها.

المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية

توجد في المملكة العديد من المؤسسات الخيرية الحكومة والخاصة والتي تشترك جميعها في الحرص على إيصال الدعم إلى المستحقين من فقراء الوطن ومنها:

الاشتراك في تسجيل معونة مؤسسة الوليد

يتم التواصل على الموقع الرسمي للمؤسسة بالطريقة المتاحة له على أن يقوم كل المسجلين والراغبين في الاستفادة من المشروع الخيري السكني ولتوزيع السيارات بالالتزام بالشروط ومعايير التوزيع، حيث يتم وضع عدد من معايير الحصول على الوحدات السكنية والتي تتلخص في الدخل وعدد أفراد الأسرة وكذلك الحالات الإنسانية، وتعمل المؤسسة تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية للتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه من ابناء الوطن.

شروط مؤسسة الوليد الخيرية

شروط الحصول على شقة سكنية شروط الحصول على سيارة شرط الدخل من أهم شروط الحصول على الشقة على أن يكون لا يزيد عن 3000 ريال شهريا.

يجب ألا يكون لديه بالفعل شقة سكنية أو أملاك عالية الثمن.

لا يكون من حق الحاصل على الشقة التصرف فيها بالبيع أو بالإيجار.

يجب أن يخضع لقوانين المؤسسة الخاصة بالسكن والتوريث.

يكون خاضعا لمتابعة موظفي المؤسسة وموظفي وزارة التنمية الاجتماعية.

يتم التقدم والحصول على الشقق لمرة واحدة فقط. يكون الشرط الأول للحصول على السيارة ألا يزيد الحد الأدنى للدخل الشهري عن 3000 ريال.

لا يكون المتقدم لديه سيارة بالفعل أو أملاك عقارية عالية الثمن.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على السيارة من المحتاجين لها بالفعل.

لا يجب الحصول على سيارة من مشروعات الوليد لأكثر من مرة.

كيفية التسجيل في موقع الوليد والاستعلام عن نتائج طلب معونة الوليد alwaleed