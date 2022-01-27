نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم التواصل مع الديوان الملكي للاستعلام عن الأراضي المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم التواصل مع الديوان الملكي للاستعلام عن الأراضي المجانية؛ يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن طرق التواصل مع الديوان الملكي لاستفسار عن منح الأراضي المجانية حيث تسعى المملكة لتقديم العديد من الخدمات لمواطنيها وتحسين مستواهم المعيشي عن طريق تقديم أراضي مجانية للأشخاص المستحقين لذلك ومن خلال التالي نوضح لكم أرقام التواصل مع الديوان الملكي وذلك عبر موقع ثقفني.

رقم التواصل مع الديوان الملكي للاستعلام عن الأراضي المجانية

يتم التواصل مع الديوان الملكي من خلال الأرقام التالية :

الرقم الأرضي المجاني 8004000000 يمكن الاتصال به من أي مكان داخل المملكة السعودية.

كما يوجد الرقم الموحد 920030003 ويمكن الاتصال به من خارج المملكة أو داخلها.

خطوات التقديم على أراضي الديوان الملكي المجانية 1443

يمكن التسجيل في منحة الأراضي المجانية من الديوان الملكي عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الانتقال إلى رابط وزارة شؤون البلدية الرسمي في المملكة السعودية. الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار الخدمة سكني. تسجيل الدخول ببيانات الوصول الموحد. ثم تدوين البيانات المطلوبة. الضغط على منح الأراضي المجانية. رفع كافة المستندات المطلوبة ثم النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. النقر على حفظ الطلب. في حالة الموافقة على الطلب سيتم إرسال رسالة بالقبول أنا عند رفض الطلب سيتم إرسال رسالة بذلك مع ذكر السبب.

شروط الحصول على منحة الأراضي المجانية من الدِيوان الملكي

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة الإسكان في المملكة لابد من الانتباه إليها من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على منح الأراضي المجانية وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكذلك أسرته .

كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية.

لابد ألا يقل عمره عن 25 عام.

ألا يكون للمتقدم وأسرته منزل منذ خمس سنوات سابقة.

يشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على أي منح حكومية سكنية من قبل.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رقم التواصل مع الديوان الملكي للاستعلام عن الأراضي المجانية، كما وضحنا لكم خطوات التقديم على منح الأراضي المجانية من الديوان الملكي وكذلك شروط التقديم.