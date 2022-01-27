تفاصيل موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة القادمة والشروط المطلوبة

الضمان الاجتماعي المطور ، استقبلت مؤخراً وزارة الموارد البشرية السعودية وتحديداً نهايات ديسمبر الماضي الالآف من طلبات المواطنين الذين يرغبون فى الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي الذي تُصرفه الوزارة لبعض فئات الشعب عقب النظر الى حالتهم المادية وتحديد هل يستحقون اخذ هذا المعاش ام لا، وبالفعل بدأت الوزارة فى اعطاء معاش الضمان لمستحقيه لكن يرغب المتقدمين لاخذ الضمان الاطمئنان على ان اوراقهم قد تم قبولها خاصةً وان بعضاً منهم لم ينل معاش الضمان لـ يناير الحالى.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2022

تحدد وزارة الموارد البشرية موعد كل شهر كى تصرف قيمة المعاش لمستحقيه لكنها تحدد اكثر من يوم لتجنب تزاحم المواطنين اثناء اخذ معاش الضمان، وبالفعل بدات فى اعطاء معاش يناير بداية من الخميس الماضي وحتى يوم امس الاحد، لكن لاحظ بعض الناس الذين سجلوا بياناتهم من اجل اخذ معاش الضمان انهم لم ينالوا قيمة الضمان ليناير الجاري ووصلت تلك التساؤلات للوزارة واجابت بأن بعض المتقدمين لاخذ المعاش الذين تم اثبات احقيتهم لاخذ معاش الضمان سيتم البدأ فى اعطائهم قيمة معاش الضمان بدايةً من فبراير القادم، لكن حتى الآن لم تحدد موعد معين لمنح معاش الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2022.

شروط اخذ معاش الضمان الاجتماعي

وضعت التنمية الاجتماعية السعودية بعضاً من الشروط التى ينبغي تواجدها لدى الاشخاص الذين يتقدمون لاخذ معاش الضمان الاجتماعي اهمها:-

ان يكون المتقدم ذو جنسية سعودية ومقيم بالسعودية دائماً.

دخل الاسرة اقل من مبلغ معاش الضمان.

ان يكون المسئول عن الآسرة لا يقدر على العمل لكبر عمره او لمرض يمنعه من العمل.

كيفية التأكد من قبول استحقاق معاش الضمان

استقبلت التنمية الاجتماعية بالمملكة كم كبير من طلبات الاستفادة من معاش الضمان لكن حتى الآن لم يتأكد اصحاب هذه الطلبات من قبول طلباتهم ام لا، لذا كى يتأكد المواطن من قبول طلبه عليه انتظار استقبال رسالة من الوزارة على هاتفه الذي قام بترك رقمه اثناء التسجيل تؤكد له ان طلبه تمت الموافقة عليه، او يمكنه دخول موقع وزارة التنمية الاجتماعية ومعرفة تفاصيل طلبه.