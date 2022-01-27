NOW سلم رواتب الافراد وضباط الجيش السعودي 1443 وكم البدلات والعلاوات من وزارة الدفاع السعودية

سلم رواتب الافراد وضباط الجيش السعودي، مع بداية كل عام يتم تحديث رواتب العسكريين بصفة عامة سواء كانوا افراد او قيادات من اجل مواكبة ظروف المعيشة المتغيرة، لذا فقد تم حدوث تغيرات فى سلم رواتب الافراد والضباط المنضمين للجيش السعودي وتم تأكيد الرواتب الجديدة عقب امضاء خادم الحرمين على سلم رواتب العام الجديد بعد ان قدمته له وزارة الدفاع.

سلم رواتب الافراد وضباط الجيش السعودي

مع بداية كل عام تتغير مرتبات الافراد المنضمين للمنظومة العسكرية بالسعودية سواء كانوا افراد او قيادات لذا يهتم المنضمين لوزارة الدفاع السعودي بالنظر الى الرواتب الجديدة التى تُوضع للعام الجديد، وهذا الامر اهم ما ينشغل به العاملين فى وزارة الدفاع سواء الافراد او الجنود وكذلك القيادات مع بداية كل سنة حيث يرغبون فى معرفة قيمة الزيادة التى ستضاف الى رواتبهم، وتقدم وزارة الدفاع سلم رواتب للعسكريين بمختلف فئاتهم الى ولى العهد السعودي كى يقوم بالنظر فيها ويعطى موافقته عليها كى يتم تطبيقها فوراً، لكن سلم الرواتب لا يتعلق بـ الرواتب الشهرية للعسكريين فحسب بل ان قائمة الرواتب تشمل ايضاً العلاوات والمنح وكذلك المكافآت ويتم الالتزام بقيمة المرتبات والعلاوات بعد التغيير طوال عام كامل ليتم تغييرها مرة اخرى بحلول العام الجديد.

الرواتب الجديدة لافراد وضباط الجيش السعودي

يتم اضافة زيادة سنوية على رواتب العسكريين نظراً لمعاونتهم على مواكبة ظروف المعيشة كذلك تمتد الزيادة لتشمل العلاوات والمكافآت فهى ايضاً تخضع للزيادة، اما بالنسبة لرواتب افراد وضباط الجيش وفقاً لتحديث يناير 2022 فهى كالاتي:-

رتبة لواء: 18600 ريال.

رتبة عميد: 16350 ريال.

عقيد: 14365 ريال.

رتبة رائد: 11705 ريال.

رتبة نقيب: 9215 ريال.

ملازم اول: 7609 ريال.

رتبة ملازم: 6609 ريال.

العلاوات الجديدة لافراد وضباط الجيش السعودي

وافق خادم الحرمين على الزيادة الجديدة التى تمت اضافتها لعلاوات افراد وضباط الجيش السعودي وتتغير قيمة الزيادة باختلاف المناصب، فقد جاءت علاوات افراد وضباط الجيش السعودي عقب الزيادة الجديدة لعام 2022 على هذا المنوال:-