كيف احسب راتب الضمان والحد المانع للاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 والذي أعلنت عن برنامج تطوير الضمان في نوفمبر 2021 بأوامر سامية لتطوير المنظومة وشمول المحتاجين من ابناء الوزارة بالدعم المطلوب، ويكون من أهم شروط الاستحقاق هو الحد الأدنى من الدخل أو الحد المانع للضمان، وبذلك يتابع موظفي المملكة والراغبين في الحصول على دعم الوزارة بالنظام الجديد التعرف على الاستحقاق وخاصة بعد الإعلان عن مقبولي النظام بالمرحلة الأولى وشروع مستفيدي المرحلة الثانية في التسجيل من جديد.

كيف احسب راتب الضمان والحد المانع للاستحقاق sso.hrsd.gov.sa المنصة الموحدة 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إرسالها لرسائل المرحلة الأولى من المؤهلين للحصول على رواتب الضمان الاجتماعي المطور، حيث بدأت الرسائل بالوصول في بداية يناير 2022 كما أعلنت الوزارة عن المواعيد المقرر للمقبولين حديثا لاستلام رواتب الضمان فيها، بينما كانت هنالك رسائل وصلت إلى مسجلين برابط الضمان المطور تفيدي بعدم التأهيل، رفض طلب الحصول على راتب الضمان بالمنظومة الجديدة، وبحث غير المؤهلين عن طرق التظلم إلا أن الوزارة أعلنت أن غير المؤهلين يكون عليهم التسجيل من جديد مع الالتزام بالشروط والضوابط وطريقة التسجيل الصحيحة.

تسجيل جديد بالضمان المطور وتحديث البيانات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الاستمرار في استقبال طلبات التسجيل بالرابط المطور للضمان، وذلك لغير المؤهلين للقبول بالمرحلة الأولى كما أعلنت الوزارة أيضا أن يستمر رابط الضمان في استقبال التسجيلات الجديدة وتحديث بيانات المستفيدين، من قبل بالضمان الاجتماعي بالنظام القديم، لتحديث البيانات الخاصة بهم من المعلومات عن الدخل وعدد أفراد الأسرة والعنوان وأرقام الهواتف الجديدة ليتم التواصل بالشكل الأمثل وأيضا التأكد من الاستحقاق.

كيفية احتساب راتب الضمان والحد المانع للمعاشات بالنظام الجديد

احتساب دخل الاسرة بالكامل (الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب).

يقوم رب الأسرة بخصم نصف دخل الأسرة الكامل.

يتم إضافة قيمة الراتب الشهري إلى قيمة الدعم المستحق بالضمان الاجتماعي، والذي يتم تحديده على عدد أفراد الاسرة.

لا يتم احتساب رواتب التأهيل الشامل أو البرامج الاجتماعية المساندة أو التأهيلية والتدريبية.

يقوم رب الاسرة بمقارنة النتيجة مع جدول احتساب الحد المانع للضمان للتعرف على الاستحقاق (1100 ريال لرب الاسرة – 550 ريال للفرد المستقل).