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كيف احسب راتب الضمان والحد المانع للاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 والذي أعلنت عن برنامج تطوير الضمان في نوفمبر 2021 بأوامر سامية لتطوير المنظومة وشمول المحتاجين من ابناء الوزارة بالدعم المطلوب، ويكون من أهم شروط الاستحقاق هو الحد الأدنى من الدخل أو الحد المانع للضمان، وبذلك يتابع موظفي المملكة والراغبين في الحصول على دعم الوزارة بالنظام الجديد التعرف على الاستحقاق وخاصة بعد الإعلان عن مقبولي النظام بالمرحلة الأولى وشروع مستفيدي المرحلة الثانية في التسجيل من جديد.
كيف احسب راتب الضمان والحد المانع للاستحقاق sso.hrsd.gov.sa المنصة الموحدة 1443
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إرسالها لرسائل المرحلة الأولى من المؤهلين للحصول على رواتب الضمان الاجتماعي المطور، حيث بدأت الرسائل بالوصول في بداية يناير 2022 كما أعلنت الوزارة عن المواعيد المقرر للمقبولين حديثا لاستلام رواتب الضمان فيها، بينما كانت هنالك رسائل وصلت إلى مسجلين برابط الضمان المطور تفيدي بعدم التأهيل، رفض طلب الحصول على راتب الضمان بالمنظومة الجديدة، وبحث غير المؤهلين عن طرق التظلم إلا أن الوزارة أعلنت أن غير المؤهلين يكون عليهم التسجيل من جديد مع الالتزام بالشروط والضوابط وطريقة التسجيل الصحيحة.
تسجيل جديد بالضمان المطور وتحديث البيانات
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الاستمرار في استقبال طلبات التسجيل بالرابط المطور للضمان، وذلك لغير المؤهلين للقبول بالمرحلة الأولى كما أعلنت الوزارة أيضا أن يستمر رابط الضمان في استقبال التسجيلات الجديدة وتحديث بيانات المستفيدين، من قبل بالضمان الاجتماعي بالنظام القديم، لتحديث البيانات الخاصة بهم من المعلومات عن الدخل وعدد أفراد الأسرة والعنوان وأرقام الهواتف الجديدة ليتم التواصل بالشكل الأمثل وأيضا التأكد من الاستحقاق.
كيفية احتساب راتب الضمان والحد المانع للمعاشات بالنظام الجديد
- احتساب دخل الاسرة بالكامل (الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب).
- يقوم رب الأسرة بخصم نصف دخل الأسرة الكامل.
- يتم إضافة قيمة الراتب الشهري إلى قيمة الدعم المستحق بالضمان الاجتماعي، والذي يتم تحديده على عدد أفراد الاسرة.
- لا يتم احتساب رواتب التأهيل الشامل أو البرامج الاجتماعية المساندة أو التأهيلية والتدريبية.
- يقوم رب الاسرة بمقارنة النتيجة مع جدول احتساب الحد المانع للضمان للتعرف على الاستحقاق (1100 ريال لرب الاسرة – 550 ريال للفرد المستقل).
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
كيفية التسجيل الجديد لغير المؤهلين وتحديث بيانات الضمان
- يمكن أن تبدأ عملية التسجيل بعمل ساب خاص على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الدخول على “منصة النفاذ الوطني الموحدة الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“.
- يتم تسجيل رقم الهوية وكتابة تاريخ الميلاد بشكل مفصل.
- يقوم بتسجيل رقم الجوال ويقوم بتأكيد رقم الجوال.
- يتم حل مسألة حسابية صغيرة للتأكد من الاستخدام البشري.
- يجب الإقرار بصحة المعلومات والبيانات المقدمة قبل أن يبدأ التسجيل.
- أو يتم الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير.
- للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.
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