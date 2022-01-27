نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام التأمين الصحي للمقيمين فقط عبر رابط أبشر للتأمين الصحي بالخطوات في المقال التالي
استعلام التأمين الصحي للمقيمين، واحدة من أشهر وأهم الخدمات، التي وفرتها المملكة للمقيمين على أرضها، وذلك برابط مباشر من منصة أبشر الإلكترونية، والتي تمكن المقيم من الانتهاء من أية أعمال أو خطوات، يرغب في إتمامها على أن تكون متعلقة بخدمات المديرية العامة للجوازات السعودية، والتي تشترط وجود تأمين طبي للمقيمين لكل أفراد الأسرة للمواطن والمقيم على حد سواء، فالحصول على التأمين الصحي للمقيم، له فائدة كبيرة في تسهيل منح المقيم الإقامة أو تجديدها، ولكن عقب إثبات أن المقيم قد حصل بالفعل على التأمين الصحي المطلوب، ويمكن للمقيم الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط مثل؛ الاستعلام عن التأمين الطبي، أو الاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين، أو البحث عن “استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية”، أو استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة التعاونية، أو الاستعلام عن وثيقة التأمين، كما يمكنك عمل “إستعلام عن مجلس الضمان الصحي”، أو الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود، والاستفادة من خدمات مستشفيات يغطيها التأمين بالسعودية.
خدمات أبشر للمقيمين
تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية للمقيمين، والتي من شأنها تسهيل كافة الإجراءات التي يرغبون في الانتهاء منها، عبر منصة أبشر مقيم، وذلك مثل استخراج شهادة الميلاد من أبشر، أو إتمام خدمة زواج السعودي من أجنبية مقيمة، وكذلك تجديد هوية مقيم عبر أبشر، وأيضًا الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد في السعودية، وأخيرًا الاستعلام عن صلاحية التأشيرة قبل الغرامة، وغيرها الكثير من الخدمات الخاصة بالمقيمين.
خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي عبر ابشر
- قم بالدخول أولا إلى رابط الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية.
- وسجلها بعدها الدخول إلى حسابك عبر منصة أبشر.
- وبعدها اختر “الاستعلامات الإلكترونية”.
- واختر النقر على أيقونة “الجوازات”.
- وعقب ذلك سوف تجد نافذة جديدة، بها عددًا من الخيارات المتعلقة بالاستعلام عن خدمات الجوازات.
- فاختر بعدها “الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط”.
- وبعدها ابدأ في ملء البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة أمامك، مثل:
- استعلام التأمين الصحي برقم الإقامة.
- وبعدها أدخل الرمز المرئي.
- ومن ثم اضغط على أيقونة العرض.
- وسوف يبدأ النظام الإلكتروني في التحقق من صلاحية التأمين الصحي برقم الإقامة، وسوف تجد عددًا من النتائج مثل:
- أن التأمين الصحي الخاص بك ساريًا.
- أو أن بيانات التأمين الصحي غير متاحة، وذلك في حال احتياج التأمين إلى التجديد.
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