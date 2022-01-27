استعلام التأمين الصحي للمقيمين فقط عبر رابط أبشر للتأمين الصحي بالخطوات

استعلام التأمين الصحي للمقيمين، واحدة من أشهر وأهم الخدمات، التي وفرتها المملكة للمقيمين على أرضها، وذلك برابط مباشر من منصة أبشر الإلكترونية، والتي تمكن المقيم من الانتهاء من أية أعمال أو خطوات، يرغب في إتمامها على أن تكون متعلقة بخدمات المديرية العامة للجوازات السعودية، والتي تشترط وجود تأمين طبي للمقيمين لكل أفراد الأسرة للمواطن والمقيم على حد سواء، فالحصول على التأمين الصحي للمقيم، له فائدة كبيرة في تسهيل منح المقيم الإقامة أو تجديدها، ولكن عقب إثبات أن المقيم قد حصل بالفعل على التأمين الصحي المطلوب، ويمكن للمقيم الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط مثل؛ الاستعلام عن التأمين الطبي، أو الاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين، أو البحث عن “استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية”، أو استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة التعاونية، أو الاستعلام عن وثيقة التأمين، كما يمكنك عمل “إستعلام عن مجلس الضمان الصحي”، أو الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود، والاستفادة من خدمات مستشفيات يغطيها التأمين بالسعودية.

خدمات أبشر للمقيمين

تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية للمقيمين، والتي من شأنها تسهيل كافة الإجراءات التي يرغبون في الانتهاء منها، عبر منصة أبشر مقيم، وذلك مثل استخراج شهادة الميلاد من أبشر، أو إتمام خدمة زواج السعودي من أجنبية مقيمة، وكذلك تجديد هوية مقيم عبر أبشر، وأيضًا الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد في السعودية، وأخيرًا الاستعلام عن صلاحية التأشيرة قبل الغرامة، وغيرها الكثير من الخدمات الخاصة بالمقيمين.

خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي عبر ابشر