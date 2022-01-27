مستشفيات يغطيها التأمين بالسعودية ورابط الخدمات الطبية من بوبا والاتحاد

مستشفيات يغطيها التأمين بالسعودية، يقصد بها مجموعة المستشفيات، التي تدخل في إطار التأمين داخل المملكة العربية السعودية، أي تلك التي يغطيها التأمين الصحي في المملكة، وذلك بهدف تطوير المنظومة الصحية داخل المملكة بشكل كبير، ولهذا السبب نجد الكثير من الأسئلة المطروحة بشأن المستشفيات التي يشملها التأمين مع عدد من شركات التأمين مثل؛ “كيف اعرف المستشفيات التي يغطيها تأمين بوبا”، أو “كيف اعرف المستشفيات التي يشملها التأمين الصقر”، أو “كيف اعرف المستشفيات التي يغطيها التأمين الاتحاد”، أو “كيف اعرف المستشفيات التي يغطيها التأمين العربية”، أو “المستشفيات التي يشملها تأمين عناية السعودية”، أو “كيف اعرف المستشفيات التي يتضمنها ميد غلف”، أو “كيف اعرف المستشفيات التي يغطيها التأمين التعاونية”، أو “المستشفيات التي يشملها تأمين عناية السعودية فئة c”، ولكل منها مزايا مختلفة عن الأخرى.

كيف اعرف المستشفيات التي يغطيها تأمين الاتحاد

يشمل برنامج تأمين الاتحاد، عدة برامج تأمينية شاملة متعددة مثل السيارات والقوارب وكذلك برنامج التاأمين الصحي من الاتحاد، وإذا أردت معرفة المستشفيات التي يغطيها تأمين الاتحاد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني في السعودية.

في السعودية. وبعدها اختر من القائمة التأمين الصحي.

وقم بالاستعلام عن الشبكة الطبية التابعة لتأمين الاتحاد.

وأدخل رقم هويتك أو رقم الإقامة في الخانات المطلوبة.

وحدد بعدها تاريخ الميلاد، وسجل دخولك بتاريخ مولدك حتى يتم إرسال رقم التحقق إلى جوالك.

وسوف يتم عرض المستشفيات التي يغطيها التأمين الاتحاد.

ويمكنك من خلال الإنترنت، القيام بعمل استعلام التأمينات برقم الهوية، أو من خلال رقم التأمينات الاجتماعية بالسعودية، وكلها خدمات تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويمكنك الاستفادة منها بشكل كبير، خاصة ما تقدمه شركات التأمين، في الجانب الطبي بشكل كبير. ومن أهم وأبرز المستشفيات التي يغطيها تأمين الاتحاد بالمملكة، كل ما يلي:

مستشفى الإيمان العام.

مستشفى اليمامة.

الضوي الطبية.

مستشفى المملكة.

المستشفى السعودي البريطاني.

مستشفى الملك خالد.

مجمع نبراس الطبي.

مستشفى المزاحمية العام.

كيف اعرف المستشفيات التي يغطيها التأمين بوبا

يقدم تأمين بوبا خدمات رعاية صحية، من خلال الإنترنت أو عبر رقم العضوية من خلال الهاتف الجوال، المسجل لدى الشركة، ويمكنك الاستعلام عن المستشفيات التي يغطيها تأمين بوبا السعودية، والخدمات التي يمكنك الاستفادة بها من خلالها مثل التواصل مع الطبيب عبر الإنترنت؛ وذلك بسرية تامة، حيث يمكنك عرض مشكطلتك الصحية، والحصول على تشخيص متميز لها، دون معرفة هوية المتصل، وذلك من خلال زيارة رابط الموقع الرسمي لشركة بوبا، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على العلاج والدواء المطلوب، في حال العلاج من الأمراض المزمنة، من خلال الصيدليات التابعة لشركة بوبا، مثل صيدليات دان والسديس وغيرهما. ومن أبرز المستشفيات التي تغطيها شركة بوبا الرائدة في مجال التأمين كل ما يلي: