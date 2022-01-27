نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي ، يترقب طلبة العراق حالياً الاطلاع على نتائج القبول الموازي لمعرفة الكليات المتاحة لمجموعهم كذلك يريدون الاطلاع على الكليات المتوفرة لهم للاختيار فيما بينهم وفقاً للمجموع وميول كل طالب، بالفعل ظهرت نتائج القبول الموازى لكن قررت التعليم تحميل النتائج على موقعها كى يستعلم الطالب عن نتيجته الكترونياَ، لذا فى السطور القادمة سنوضح لطلاب العراق طريقة معرفة نتائج القبول الموازي.

ظهور نتائج القبول الموازي الكترونياً

عقب تنزيل نتائج القبول الموازي من قبل التعليم على موقعها ليعلم الباحثين عن نتائجهم ان نتائجهم مضمونة خالية من اى اخطاء اكدت التعليم عن سبب رغبتها فى ان تظهر النتائج الكترونياً حيث تضمن التعليم ان معرفة النتائج بهذه الطريقة سيحافظ على صحة الطلاب ويجنبهم التزاحم الذي قد ينتج عنه لقدر الله الاصابة بكوفيد 19، كذلك اكدت التعليم ان الطالب يمكنه تحميل النتيجة على جهازه لانها حملت النتائج على موقعها بى دى اف.

مصاريف الكليات العراقية

كشفت وزارة التعليم ايضاً عن الكليات التى يمكن لطلبة القبول الموازي الالتحاق بها عقب النظر لنتائجهم ومعرفة معدلات القبول فقد حددت مصاريف كل منها وهى كالتالي:-

تمريض: 875 الف دينار.

الطب: 4,500 الف دينار.

التقنية الهندسية: 1,000,000 دينار.

طب الاسنان: 3,750,000 دينار.

طب بيطري: 875,000 دينار.

كلية علوم: 750,000 دينار.

القانون: 600,000 دينار.

هندسة النفط والهندسة المعمارية: 1,500,000 دينار.

المعاهد التكنولوجيا: 600,000 دينار.

كلية التقنية الادارية: 500,000 دينار.

كيفية الوصول لنتائج القبول الموازي

بعد ان وضحت وزارة التعليم عن مصروفات معظم الكليات يريد طلاب القبول الموزاي الاطمئنان على مجموعهم لتحديد الكلية التى سيلتحقون بها عقب النظر للنتيجة ومصروفات الكليات، لذا اصبح بإمكان طلاب القبول الموازي معرفة نتيجتهم عن طريق:-

اولاً دخول موقع وزارة التعليم

ثم ينبغي ادخال اسمه كاملاً ثم رقمه الامتحاني والتأكد من صحته بالايقونة المخصصة له.

يختر عرض النتيجة ومنها يستطيع تنزيل نتائج القبول الموازي بى دي اف.

كما يمكن للطالب اللجوء الى منصة نتائجنا لرؤية نتائج القبول الموازي ويستطيع تحميلها نتيجته بواسطة المنصة ذاتها بعد التأكد من تنزيلها على المنصة فى حال عدم تمكنه من الوصول لموقع الوزارة.