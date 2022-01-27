رابط المساعدات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa وهي ما يبحث مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد بوزارة التنمية الاجتماعية عن كيفية التسجيل للحصول على المساعدات المقطوعة، وأيضا يبحث المسجلين فيها منذ عدد من السنوات والذين استفادوا منها في سنوات السابقة الاستعلام عن طلب المساعدة، والتعرف على الموعد الجديد الذي سيتم فيه صرف مبالغ مقطوعة الضمان للعام الجديد، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد روابط التسجيل والاستعلام وأيضا تقوم بوضع شروط الحصول عليها.

رابط المساعدات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa بالرقم المدني (تسجيل – استعلام) منصة الدعم والحماية

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم لمستفيدي الضمان الاجتماعي من المطلقات والأرامل الغير عاملات وكذلك أسر المسجونين بسجون المملكة وأصحاب الأمراض المزمنة والذين لا يقدروا على العمل، وتقوم أيضا بدفع مبالغ مقتطعة لسداد ديون على المواطنين أو الغرمين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وخاصة عند المطلقات الفقيرة من المجتمع، وخاصة في ظل الظروف الحالية من ارتفاع الأسعار وقلة في فرص العمل وانتشار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كرونا ورفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات بالمملكة، وتكون هنالك العديد من الفئات المتأثرة بذلك وفئات أخرى ليس لها دخل، وبذلك يتم استقبال طلباتهم بالوزارة وتقديم الدعم المناسب لهم.

شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة

أتاحت وزارة التنمية الاجتماعية التسجيل في رابط الحصول على مقطوعة الضمان، بينما لا يتم الحصول على الدعم دون الالتزام التام بالشروط والتي يكون من أهمها:

أن يكون المسجل بالموقع من الجنسية السعودية ويكون من غير ذوي الرواتب من برامج اجتماعية أخرى تزيد عن 3000 ريال للأعزب و8680 للمتزوج.

يكون الحد الأدنى لعمر الراغبين في الحصول على معونة التعليم 18 عام بينما يكون الحد الأدنى لغير الحاصلين على فرصة عمل 26 عام.

يتم تسجيل طلبات المساعدات لمن لا يتجاوز عمره 36 عام.

يجب أن يكون من المقيمين بالمملكة ولا يجوز استقبال طلبات من هم معتادي السفر للخارج.

كما يكون من غير ذوي الأملاك العقارية أو الزراعية أو السيارات.

لا يكون من المسجونين أو من أرباب دور الرعاية الاجتماعية بالمملكة.

الأوراق والمستندات المطلوبة عند التسجيل

يتم رفع المستندات عبر برنامج الرفع المرئي لها عند التسجيل حيث يتم تقديم ما يلي: