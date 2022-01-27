نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد الجرعة التنشيطية.. للاستفادة من الحصول على لقاح فيروس كورونا في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد الجرعة التنشيطية السعودية ، تشكل الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا مستوى أعلى للحماية من فيروس كورونا حيث تمنع تراجع مستويات الاجسام المضادة في الدم بعد ستة اشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا، وفي السعودية يتم حجز، الجرعة الثالثة، والمعروفة بالتنشيطية وذلك لأخذ موعد مسبق إما عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا وفي التفاصيل نبين طريقة حجز موعد لقاح كورونا على كلا المنصتين.

لقاح فيروس كورونا في السعودية

بالطبع أنت واحد ممن يريدون التطعيم ضد كورونا من خلال أخذ اللقاح إذ أن الجرعة التنشيطية(الثالثة) التي تخصه شرط لاستمرار حالة التحصين في تطبيق توكلنا بعد مضي 8 اشهر من تلقي الجرعتين.

الطريقة الإلكترونية للحجز في لقاح كورونا الجرعة التنشيطية عبر صحتي

أدخل رابط تطبيق(صحتي) في متجر جوجل او متجر آبل

حمل تطبيق صحتي

سجل بياناتك

اضغط على لقاح كورونا لتقديم طلبك لتلقي اللقاح

يتم تقييم أهليتك لتلقي اللقاح وفقًا للمعلومات التي تم إدخالها. وكانت أعلنت وزارة الصحة عن إمكانية حجز الجرعة التنشيطية الثالثة للفئة للقاح كورونا للفئة العمرية من 18 عاما واكثر، وذلك بعد مضي 6 اشهر على أخذ الجرعة الثانية وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا

كيف أحجز موعد الجرعة الثالثة التنشيطية لقاح كورونا في المملكة العربية السعودية

للبحث عن أقرب موعد لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، يرجى إتباع الإرشادات التالية لإتمام عملية حجز موعدك المناسب عبر تطبيق توكلنا الحكومي للحصول على لقاح كورونا وفق المحدد الذي تحدده;

حمل أحدث نسخة تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا لأنظمة ios، تطبيق توكلنا لنظام أندرويد

سجل دخولك في التطبيق

توجه إلى الخدمات، ثم الضغط على تبويب الخدمات من القائمة ثم إختيار لقاح كورونا

أختر الشخص المستفيد من الخدمة إن كان المستخدم نفسه او التابعين او المكفولين تحته.

الإجابة على الأسئلة ضمن الاستمارة التي تظهر في الشاشة.

سجل تاريخ الموعد الذي تطلبه

حدد الساعة للموعد الذي تختاره

أكد الحجز من خلا الضغط لى أيقونة تأكيد حجز لقاح كورونا.

المراجع التي أعتمد عليها في كتابة المقال بعنوان حجز لقاح كورونا الجرعة الثالثة، المنصة الوطنية الموحدة، تطبيق توكلنا، وزارة الصحة السعودية.