رابط خريطة الازالة جدة الجديد smartmap.jeddah عبر الأمانة العامة بجدة 1443-2022

ننشر رابط خريطة الازالة جدة الجديد التي تم اعتمادها للتخلص من مختلف أنواع الأحياء العشوائية التي توجد في جدة، ورأت الحكومة السعودية ضرورة التخلص من جميع هذه الأحياء حيث تُعد بؤرة للأمراض والكثير من المشاكل الأخرى التي تجعل الحياة بها صعبة نظرًا لعدم توفر المرفقات البسيطة التي تساعد على عيش حياة كريمة، واهتمامًا من حكومة المملكة يتم تعمير تلك المناطق مرةً أخرى عبر ازالة تلك الاحياء ومن ثم اعداد مدن حضارية تتماشى مع تاريخ المملكة العريق ومدينة جدة السياحية للتأكيد على الرؤية المستقبلية للسعودية 2030.

رابط خريطة الازالة جدة 1443-2022

يُمكنك الاطلاع على خريطة جدة عبر smartmap.jeddah وتحتوي الخطة على الأحياء التي تقرر أن يتم إزالتها والتخلص منها، ثم يتم العمل فيما بعد على إعادة إعمار هذه المناطق مع توفير كافة المرفقات، وإلى الآن شملت أعمال الإزالة المناطق التالية:

القريات.

غليل.

بترومين.

الثعالبة.

المصفاة.

النزلة اليمانية 1.

النزلة اليمانية 2.

والنزلة اليمانية 3.

السبيل.

مدائن الفهد 1.

الهنداوية.

البلد 6.

البلد 7.

الصحيفة.

العمارية.

الكندرة.

الثغر.

البغدادية الشرقية.

سبب ازالة الأحياء العشوائية في جدة 1443

تتعدد الأسباب التي تم اتخاذ قرار بإزالة أحياء جدة لوجودها، ومن أهم هذه الأسباب ما يأتي:

إزالة جميع المباني التي تكون آيلة للسقوط، وإعادة بنائها وفقًا إلى كود البناء والمعايير الحديثة للبناء.

تحتوي شوارع هذه الأحياء على الكثير من مستنقعات المياه، القمامة، وهو ما يجعلها مقر للأوبئة المختلفة.

تعزيز الرقابة على مختلف أنواع الخدمات والمحلات والمطاعم التي تتوفر في هذه المناطق.

تخطيط الشوارع وتوسيعها حتى تكون بالمظهر الحضاري.

المشاكل البيئية والصحية التي توجد في هذه المناطق، ولا ترقى بهذه المدينة السياحية.

توفير المدارس، وتوفير جميع المرافق مثل المياه والكهرباء بالقدر الكافي لكل السكان.

تعويضات عشوائيات جدة

صرحت أمانة جدة عن توفر تعويضات للمواطنين الذين سوف يتم هدم منازلهم في جدة، وتم الإعلان أن هناك شروط مطلوبة للحصول على التعويضات، وللتعرف على هذه الشروط يتم التوجه إلى اللجنة المختصة بمتابعة القرارات الخاصة بالإزالة، ويقوم الموظف المختص باطلاع المواطن على الشروط المطلوبة، والمستندات التي يجب عليه تقديمها، حتى يقوم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وتقوم اللجنة بدراسة هذه الطلبات، ويتم التعرف على مدى استيفاء كل مواطن للشروط المطلوبة ثم تحديد مقدار التعويض الخاص به، ويختلف التعويض من مواطن إلى مواطن آخر على حسب استيفاء كلًا منهم الشروط، والمستندات التي قام بتوفيرها.