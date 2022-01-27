خريطة جدة الذكية للازالة أمانة جدة لإزالة العشوائيات 1443

ننشر خريطة جدة الذكية للازالة وهي التي تم الإعلان عنها من خلال أمانة جدة، وتختص بالأماكن والأحياء التي توجد في جدة وتقرر إزالتها، ولقد تم وضع خطة للتخلص من هذه الأحياء وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة العربية السعودية، وتحرص الحكومة السعودية باستمرار على توفير مختلف أنواع سبل الحياة الكريمة لكل المواطنين بها، مع توفير خدمات الرعاية الصحية، الخدمات التعليمية، وغيرها من خدمات متكاملة لهم وبالتالي يتم تعميرها مرة أخرى.

خريطة جدة الذكية للازالة

يُمكنك الدخول إلى موقع أمانة جدة مباشرةً بدون أي تقاطع عبر الضغط على smartmap.jeddah.gov.sa حيث تتضمن الخريطة الأحياء التي يتم العمل على إزالتها من جدة، وهذه الأحياء هي:

حي الفهد، ويبلغ عدد سكانه 29057 نسمة.

حي القريات، ويبلغ عدد سكانه 10850 نسمة.

النزلة اليمانية، ويبلغ عدد سكانه 49210 نسمة.

حي الثعالبة، ويبلغ عدد سكانه 10745 نسمة.

حي بترومين، ويبلغ عدد سكانه 30044 نسمة، وبدأت الأمانة العامة بالفعل في إزالة هذا الحي.

حتى يومنا هذا شملت اعمال الازالة 19 منطقة عشوائية وهي: بترومين وغليل – القريات – الثعالبة – النزلة اليمانية 1 – النزلة اليمانية 2 – النزلة اليمانية 3 – مدائن الفهد 1 – السبيل – الهنداوية – البلد 6 – البلد 7 – الصحيفة – الكندرة – الثغر – البغدادية الشرقية- المصفاة- العمارية.

إزالة العشوائيات في جدة

بدأت الأمانة العامة في جدة بإخطار المواطنين بالتتابع الذين يعيشون في المناطق التي عليها إزالة، حيث بدأت بإخطارهم بضرورة إخلاء المنازل الخاصة بهم في ازالات جدة، حتى يتم إزالتها وإعادة بناء هذه الأحياء مرة أخرى، وتحرص الحكومة على تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن أهم أهداف هذه الرؤية أن تصبح السعودية واحدة من أفضل دول العالم في التخطيط البنائي، ولذلك يتم العمل على إزالة العشوائيات بالكامل، وليس من جدة فقط ولكن من كل مناطق السعودية.

مواصفات العشوائيات في جدة

تحتوي الأحياء العشوائية في جدة على عدد من المواصفات التي جعلتها أحياء فقيرة، وتفتقر إلى سبل الحياة الصحية، ومن أهم هذه المواصفات ما يأتي: