مخطط الهجرة جدة 1443 انخفاض 60% في الأسعار

ننشر لكم مخطط الهجرة جدة 1443 حيث يتم من خلال هذا المخطط منح صكوك إلكترونية تصدر رسميًا من خلال كاتب العدل في جدة، ولكن هناك الكثير من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى، بسبب تأخر حصولهم على الخدمات الحكومية الخاصة بالمخطط، كما توجد شكاوى بشأن ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة، وسبب ارتفاع الأسعار هو التسويق التجاري الذي احتله عدد من مطوري العقارات الكثير من السنوات.

مخطط الهجرة جدة 1443

على الرغم من أن مخطط الهجرة لا يحتوي على أي مشاكل أو مخالفات، ولكن هناك العديد من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون، حيث اشتكوا من الأسعار الباهظة التي اشتروا بها قبل حدوث الانخفاض الكبير الحالي في السعر، حيث انخفض السعر حوالي 60% عن الأسعار التي اشتروا بها، لأن موقع المخطط تغير، وهو ما نتج عنه حالة كبيرة من الغضب، وتتمثل أهم تفاصيل مخطط الهجرة في التالي:

يقع المخطط في 5 أجزاء ( أ، ب، ج، د، ه ) ويتبع مخطط بلدية ثول.

يمثل الجزء أ أصغر قطع أراضي من كل أجزاء المخطط.

تمتلك وزارة الإسكان الجزء د بأكمله، مع بعض أجزاء من الجزء ه.

حيث تمتلك وزارة الإسكان 14051 كم في الجزء د، وتمتلك 9055 كم من الجزء ه.

مساحة البناء في المخطط تبلغ 60% من النسبة الكلية للأرض، تبعًا إلى النظام المعتمد من بلدية ثول.

يحتوي المخطط على استراحات، ساحات، مزارع، كما يوجد به الكثير من الممتلكات الخاصة.

هناك ما يزيد عن 10 آلاف قطع أراضي في المخطط، لا تمتلكها وزارة الإسكان.

أسعار الأراضي في مخطط الهجرة جدة

أكثر ما يتميز به هذا المخطط حاليًا هو الأسعار التنافسية التي يحتوي عليها الآن، حيث انخفضت الأسعار حوالي 60% عن السابق، والسبب هو نقل المدينة الرياضية خارج المخطط وهو عكس ما تم الإعلان عنه في السابق، وهناك الكثير من العوامل التي تتحكم في أسعار الأراضي، والتي تجعل كل قطعة أرض سعرها مختلف عن الأراضي الأخرى، ومن أهم هذه العوامل المساحة الكلية للأرض، موقعها، الشارع الذي تقع به، وعدد من العوامل الأخرى، ولكن بصورة عامة فإن الأسعار الآن منخفضة جدًا عن السابق.