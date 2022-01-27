رفع أيقاف الخدمات وطباعة صك حكم www.najiz.sa والتي تتم من خلال الدخول الإلكتروني المباشر عبر بوابة ناجز الإلكتروني بوزارة العدل السعودية، والتي يسعى جميع الموقوفة الخدمات عنهم إلى التعرف على كيفية استخدامها وأيضا كيفية الحصول على صك حكم قضائي يفيد برفع الإيقاف بما يفيد في معاملاته الحكومية فيما بعد والمراسلات البنكية، بما يؤهله للقابلية للحصول على قروض جديدة من المصارف وعودة المعاملات المصرفية الرسمية له بشكل رسمي، ونقوم بشرح الطريقة وإرفاق الخطوات.

رفع أيقاف الخدمات وطباعة صك حكم www.najiz.sa بوابة ناجز الإلكترونية بوزارة العدل 1443

يكون أيقاف الخدمة من أجل الحصول على الخدمات أسباب وتبعات أيضا على الموقوفين، والتي يتم تطبيقها على كل من المواطن السعودي والحاصلين على الإقامات بالمملكة، وتكون نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات أو عدم سداد أقساط مستحقة عليهم بما يؤدي إلى التوجه لتحقيق العدالة من وزارة العدل السعودية، وقد قامت الوزارة بتسهيل التعامل الإلكتروني معها ليتم تسريع الإجراءات وعدم تعقيدها أو غيابها، ويكون الحصول على الحكم ضد المخالفين سببا في رفع الخدمات والحرمات من عدد من الخدمات، وبيس جميعها، وذلك ليتم دفعة إلى سداد المستحقات والتي تكون للأفراد أو المؤسسات كالمصارف.

الهدف من رفع الخدمات عن المخالفين

يكون المخالف للسداد أو الوفاء الالتزامات المادية تجاه أسرته من المستحقين للعقاب حسب القانون السعودي، والذي يهدف لتحقيق العدالة وحصول كل فرد على حقوقه، وهنالك المتهربين من تلك الالتزامات بما يلزم التوجه لحكم القضاء، ويهدف إيقاف الخدمات إلى الضغط عليه للسداد، لأن أموال المصارف هي أموال الشعب ويجب الحفاظ عليها، وأيضا أموال ومصروفات الأسرة هامة ليتمكنوا من العيش بكرامة وعدم الاحتياج، ويكون تطبيق القرارات على الموظف بخصم نسبة من الراتب بينما لا يتم منع كافة خدمات الحكومة عنه كالخدمات التعليمية أو الصحية أو غيرها.

كيفية الاستعلام عن طلب تنفيذ قضائي خطوات الاستعلام عن إيقاف الخدمات يتم الدخول المباشر على “ بوابة ناجز العدلية “. يقوم المستخدم بتحديد خيار تنفيذ. يتم اختيار الاستعلام عن طلب”. يقوم صاحب الطلب بإدخال رقم الطلب. يتم تحديد التبعية إلى فرد أو مؤسسة. تحديد نوع الهوية وإدخال رقم الهوية بالمكان المخصص. كتابة كود التوثيق. هنا يبدأ الاستعلام عن الطلب. يتم الدخول مباشرة على “ رابط وزارة العدل “. يقوم باختيار نوع الهوية (وطنية – وافد). يتم تسجيل تاريخ الميلاد. يقوم بتسجيل رقم وكود التوثيق. اختيار ايقونة “التالي”. يتم اختيار الخدمة التي يرغب في الاستعلام عنها “إيقاف الخدمات”.

كيفية التسجيل والتقديم لرفع إيقاف الخدمات يقوم بالتوجه إلى منصة وزارة العدل المنصة الوطنية للأحكام ناجز. يتم اتباع خطوات التسجيل وكافة البيانات الثبوتية. يقوم باختيار نوع الخدمة التي يرغب فيها “رفع إيقاف الخدمة”. يتم تسجيل الهوية الوطنية وإرفاق صك البراءة من وزارة العدل. يقوم بإرسال الطلب ويتم القبول بعد يوم واحد.

كيفية الحصول على صك عدلي من ناجز