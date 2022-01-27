بيانات السجل التجاري 1443 و الاستعلام عنها برقم الهوية عبر وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إمكانية الاستعلام عن بيانات السجل التجاري 1443 برقم الهوية بكل سهولة، ومنذ ذلك الوقت، والبحث عن الطريقة هو الأكثر بحثًا على محرك البحث، مما جعلنا نبحث عن الطريقة نأتي لها بكم اليوم في خلال هذا المقال، والذي سنقدم فيه كل المعلومات الخاصة بالسجل التجاري، سواء الاستعلام بالاسم أو رقم الهوية، وكيف يتم طباعة السجل.

بيانات السجل التجاري 1443

خدمة إلكترونية جديدة أطلقتها وزارة التجارة والصناعة على موقعها الرسمي، وهي الاستعلام عن بيانات السجل التجاري، والتي ستحد من عمليات النصب والاحتيال التي قد يقع فيها العملاء والتجار، فالآن وبكل سهولة من خلال القيام ببعض الخطوات يستطيع الجميع معرفة كل شيء عن بيانات التاجر من خلال تلك الخدمة، للاستعلام عن بيانات السجل التجاري برقم الهوية، سيتطلب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

اختيار الدخول للنظام.

إدخال رقم الهوية وكلمة السر أو المرور.

سيتوجب إضافة رمز التحقق الموضح بالصورة أمامك.

ثم اختيار تسجيل الدخول الموضحة باللون الأخضر.

ستظهر قائمة كبيرة يجب الضغط على سجلاتي التجارية.

ثم الانتظار حتى ظهور جميع البيانات الخاصة بالسجل.

والآن يمكن الاطلاع على كل شيء بالسجل التجاري.

خطوات الاستعلام عن بيانات السجل التجاري 1443 بالاسم فقط

كما ساهمت الوزارة بتوفير طريقة للاستعلام عن بيانات السجل التجاري 1443 برقم الهوية، أيضًا يمكن الاستعلام بالاسم فقط بكل سهولة من خلال الضغط على رابط الخدمات الإلكترونية للوزارة ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

إدخال اسم المنشأة المطلوب الاستعلام عن بيانات السجل التجاري الخاص بها.

ثم الضغط على بحث.

إدخال رمز التحقق الموضح بالصورة.

ثم الضغط على بحث والانتظار حتى ظهور البيانات الخاصة بالسجل التجاري.

خطوات طباعة السجل التجاري 1443

يمكن بكل سهولة الحصول على نسخة ورقة من السجل التجاري 1443، عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة ثم إتباع ما يلي:-