نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحياء العشوائية فى جدة ماهى خريطة الازالة الخاصة بالمناطق العشوائية فى مدينة جدة وهل من ضمنها حى الجامعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسم الحي أو المنطقة عدد سكان الحي مساحة الحي بالكيلو متر مربع حي ثول عدد السكان 10906 نسمة 2.6 حي ذهبان عدد السكان 7196 نسمة 2.3 حي النزهة عدد السكان 7973 نسمة 0.48 حي السلامة عدد السكان 2345 نسمة 0.1 حي البروبة عدد السكان 48426 نسمة 1.72 حي العزيزية عدد السكان 27251 نسمة 1.2 حي مشرفة عدد السكان 9388 نسمة 0.432 حي الرحاب عدد السكان 5096 نسمة 0.19 حي مالك بني عدد السكان 24934 نسمة 1.3 حي الرويس عدد السكان 28078 نسمة 0.83 حي الشرقية عدد السكان 19235 نسمة 0.46 حي بترومين عدد السكان 30044 نسمة 0.88 حي الثغر عدد السكان 16674 نسمة 0.53 حي الثعالبة عدد السكان 10745 نسمة 0.23 حي النزلة اليمانية عدد السكان 49210 نسمة 1.3 حي القريات عدد السكان 10850 نسمة 0.16 حي غليل عدد السكان 39785 نسمة 1.24 حي الفهد مدائن عدد السكان 29057 نسمة 0.99 حي الجامعة عدد السكان 121590 نسمة 2.91 حي الروابي عدد السكان 59135 نسمة 2.38 حي البغدادية عدد السكان 19390 نسمة 0.953 حي الكندرة عدد السكان 29973 نسمة 0.821 حي العمارية عدد السكان 11579 نسمة 0.469 حي الصحيفة عدد السكان 22988 نسمة 0.436 حي البلد عدد السكان 50715 نسمة 0.75 حي السبيل عدد السكان 23974 نسمة 0.451 حي الهنداوية عدد السكان 44385 نسمة 1.021 حي الخمرة السرورية عدد السكان 1757 نسمة 0.13 حي الخمرة الثعالبة عدد السكان 2730 نسمة 0.2 حي الخمرة القرنية عدد السكان 7980 نسمة 3.3 حي القوزين عدد السكان 3542 نسمة 0.8 حي الحمدانية عدد السكان 56 نسمة 0.14 حي بريمان عدد السكان 13058 نسمة 1.84 حي قويزة عدد السكان 20430 نسمة 1.19 حي المنتزهات عدد السكان 45381 نسمة 1.72 حي الكيلو 11 عدد السكان 17955 نسمة 0.53 حي كيلو 14 الشمالي عدد السكان 43708 نسمة 2.70 حي كيلو 14 الجنوبي عدد السكان 15820 نسمة 1.18 حي كيلو 15 عدد السكان 504 نسمة 0.15 حي كيلو 16 عدد السكان 2485 نسمة 0.22 حي كيلو 18 الشمالي عدد السكان 1750 نسمة 0.10 حي كيلو 18 الجنوبي عدد السكان 1694 نسمة 0.27 حي الهوارنة عدد السكان 1022 نسمة 0.12 حي الكيلو 23 عدد السكان 1253 نسمة 0.35 حي المحاميد والفاو عدد السكان 6426 نسمة 6.02 حي الحذيفات عدد السكان 847 نسمة 0.11