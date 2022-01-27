للراغبين .. خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1443 والهدف من المعاش

برنامج الضمان الاجتماعي هو برنامج دعم مقدم بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والحكومة السعودية من أجل توفير الدعم الشهري للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض والذين يحتاجون لهذا الدعم في حياتهم، حيث تتلقى الوزارة طلبات التسجيل الجديدة في الضمان الاجتماعي طوال الوقت بلا توقف ولكن طلبات التسجيل للأفراد القدماء في الضمان الاجتماعي قبل تحديثه يتم تلقي طلباتهم من شهر نوفمبر الماضي حتى مدة ستة أشهر فقط، ولذلك أوضحت الوزارة خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم مادي شهري.

خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

حددت الوزارة الخطوات القادمة بالتفصيل لأجل المواطنين الذين يرغبون في التقديم في البرنامج للحصول على دعم الضمان الاجتماعي وهي:

يقوم المتقدم بالتسجيل في منصة الدعم والحماية من خلال إنشاء حساب شخصي جديد. تتطلب الخطوة السابقة أن يقوم المستفيد بملئ الخانات الفارغة في صفحة التسجيل بالبيانات الشخصية سواء رقم الهوية أو العنوان أو السن وما إلى ذلك. عندما ينتهي من تسجيل هذه البيانات ونقل رمز التحقق المرسل على الجوال ينقر على التسجيل. عليه في الخطوة القادمة أن يطلع إطلاعًا تامًا على شروط وأحكام النظام قبل الموافقة ومن ثم فتح الحساب الشخصي بالبيانات السابق تسجيلها.

برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر الماضي من عام 2021 أنه في الثالث والعشرين من مايو سيتم غلق منصة الضمان الاجتماعي القديمة بعد نقل كافة المستفيدين القدماء بالمنصة الجديدة بعد تطوير الضمان الاجتماعي، حيث يهدف البرنامج إلى توفير مختلف أشكال الدعم للمستفيدين ليس الدعم المادي فقط ولكن الخدمات الصحية وخدمات الرعاية المختلفة.

وتسعى الحكومة السعودية من خلال الضمان الاجتماعي إلى مساعدة الكثير من المواطنين الفقراء المحتاجين للدعم، والتخلص من البطالة والفقر والجوع في السعودية من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل للعمل في الوظائف المتاحة والمناسبة مع المستفيدين إذا كانوا قادرين على العمل ولا توجد أي إعاقة جسدية أو ذهنية تعيق ذلك، وخاصةً بعد أزمة فيروس كورونا التي تسببت في تعطيل الكثير من الأعمال وتوقف العديد من المواطنين عن العمل.