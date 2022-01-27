“متى تنزل”.. إعرف موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 من الضمان الاجتماعي رابط مباشر

بدأ موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 من الضمان الاجتماعي في شغل جزء كبير من تفكير عدد من المواطنين والمستفيدين من معاشات الضمان داخل المملكة العربية السعودية، وخاصة في ظل توقف عمليات صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي منذ فترة طويلة، وهو ما يجعل البعض يتساءل ويترقب بين الحين والآخر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 والتي يتم صرفها لعدد من الآسر السعودية بناءً على شروط وضوابط محددة.

المساعدة المقطوعة 1443

قبل الإجابة عن هذا سؤال متى يحين موعد صرف المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي الذي يشغل بال الكثير في مختلف المناطق بالمملكة، دعنا في البداية نوضح ما هي مقطوعة الضمان، وما هي شروط الحصول عليها داخل المملكة العربية السعودية، وخاصة بعدما أطلقت وزارة الموارد البشرية موقعًا إلكترونيًا لتقديم خدمات الضمان الاجتماعي، ومن بينها المساعدة المقطوعة التي تعد دعم مادي يتم تقديمه من قبل الوزارة في محاولة لرفع الأعباء عن كاهل الآسر ذات الدخل المنخفض.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يجب أن يزيد عمر الشخص المقدم للحصول على المساعدة عن نحو 35 عام.

يشترط أن يتملك الشخص جنسية سعودية ولكن يستثني من هذا الشرط أبناء السيدة السعودية المتزوجة من شخص غير سعودي، وكذلك أبناء السيدة الغير سعودية والتي تزوجت من شخص يعودي.

عدم امتلاك أي قطع أراضي زراعية أو عقارات.

الحد الأقصى للمساعدة المقطوعة يصل لنحو 30 ألف ريال سعودي.

تصرف مرة واحدة في العام.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443

تظهر التساؤلات حول توقيت صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بشكل مستمر سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر التعليقات على المواقع الإلكترونية المختلفة، ولكن الإجابة عن هذا السؤال هي عدم تحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأي موعد حتى هذه اللحظة، مؤكدة بأنها بصدد دراسة كل الطلبات المقدمة من خلال المواطنين بهدف تحديد المستفيدين والموافقة على بعض الطلبات ورفض البعض الآخر بناءً على الشروط الموضحة مسبقًا.

ولهذا فقد أكدت الوزارة بأنها ستعلن في الفترة المقبلة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي وذلك من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت وعبر حساباتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.