بنك التنمية الاجتماعية سيارات شروط وخطوات تمويل سيارة بنك التسليف

بنك التنمية الاجتماعية سيارات من أهم أنواع التمويل التي يقدمها بنك التسليف والادخار السعودي أو المعروف في وقتنا الحالي باسم بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السُّعُودية للمواطنين والمواطنات، حيث إن البنك يتيح للأفراد الحصول على سيارات عبر تمويل هذه السيارة؛ من أجل استخدامها في خِدْمَات النقل العام أو الخاص وتوفر مصدر دخل للمقترض ؛ ولكن لا يتم منح تمويل السيارة إلا وفق شروط محددة سوف يتم توضيحها لاحقا على موقع ثقفني بالتفصيل.

بنك التنمية الاجتماعية سيارات

إن الهدف الرئيسي من خدمة تمويل السيارات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية هو توفير فرص عمل مناسبة للشباب وذلك من خلال تمويل الحصول على سيارات نقل مثل سيارات النقل المدرسي وسيارات النقل سواء الأجرة العامة أو الخاصة مثل اوبر وكريم وغيرهم، ولكن بشرط أن يكون صاحب القرض هو المسؤول عن هذا المشروع وهو الذي سوف يستخدم السيارة وهو يعتبر أحد صور تمويل قرض العمل الحر المقدمة للشباب المتعطلين عن العمل من بنك التسليف.

شروط تمويل السيارات بنك التسليف

من أهم الشروط الجديدة بنك التسليف التي وضعها البنك فيما يخص منح قروض تمويل السيارات، ما يلي:

أن يكون الفرد المتقدم بطلب التمويل سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمر مقدم الطلب بين 18 إلى 60 عام هجري عند تاريخ تقديم طلب القرض.

ألّا يكون قد حصل على قرض آخر من بنك التنمية الاجتماعية ولا يزال في مرحله سداد الأقساط.

لا بد أن البنك على بعض المعلومات الائتمانية من صاحب الطلب.

امتلاك رخصه قياده ساريه المفعول.

يجب ألّا تزيد قيمه الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14000 ريال سعودي.

تقديم ما يثبت عدم وجود مخالفات مروريه موقعة على طالب التمويل.

التسجيل في واحده من الشركات المعتمدة لدي البنك وذلك حسب المسار.

لا بد من التامين على المركبة او السيارة.

لا يتحمل البنك أي مسئولية مخالفات مرورية أو جنائية يرتكبها المواطن مستخدم السيارة.

يحق للبنك تقديم التمويل بسيارة أو مركبه أخرى في حاله قيام المواطن بسداد كافة أقساط السيارة السابقة ونقل ملكيتها تماما.

يحق للبنك الحجز على السيارة في حاله الإخلال بأي بند من بنود عقد الحصول على القرض.

يجب دفع رسوم إدارية بقيمة 4000 ريال سعودي.

يتم إعفاء المستفيد من القرض في حاله الوفاة او التعرض إلى العجز الكلى لا قدر الله ؛ وذلك وفق ما تقتضيه بوليصة التأمين على المركبة.

كم مبلغ تمويل السياره بنك التسليف

تختلف القيم التمويلية التي يمنحها البنك للمواطن المقترض وذلك الاعتماد على نوع سياره على النحو التالي:

قيمة الحد الأقصى لتمويل سيارات الأجرة العامه يبلغ 100 ألف ريال سعودي.

قيمة الحد الأقصى للمبلغ تمويل سيارات الأجرة الخاصة يبلغ 150 ألف ريال سعودي.

أما الحد الأقصى على تمويل سيارات النقل المدرسي فهو يبلغ 200 الق ريال سعودي.

التقديم على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

من أجل الحصول على تمويل السيارة المقدم عبر بنك التسليف والادخار السعودي ، يحب اتباع الخطوات التالية: