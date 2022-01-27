مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd وزارة الموارد البشرية 1443

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عمر شويل - جدة نوضح مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd بعد إعلان نفاذ برنامج الضمان الاجتماعي الجديد رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يمر التقديم على نظام الضمان المطور بعدد من المراحل التي يجب اتباعها بشكل كامل حتى ينتهي المتقدم من تقديم الطلب بنجاح عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النت، ويجب العلم أن الوزارة أكدت على فتح باب التسجيل والقبول في البرنامج لجميع المواطنين وبعض الفئات الأخرى المستثناة من شرط الجنسية، وسيتم دراسة الحالة من جانب الجهة المختصة للتحقق من توافر وانطباق شروط الاستحقاق على الحالة المتقدمة من عدمه، ثم يتم إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق بعد الانتهاء من الدراسة بشكل تدريجي للمتقدمين، ومن خلال المقال يمكنكم معرفة طريقة التسجيل ورابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الرسمي.

مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور بآلياته الجديدة لتحقيق مزيداً من الاستقرار للفئات الأشد حاجة للمال، وذلك من أجل تغطية احتياجاتهم الأساسية وتوفير معيشة كريمة لهم، حيث يتم تقديم الدعم النقدي لهذه الفئات في حال كان الدخل الشهري لا يغطي الاحتياجات الأساسية، ويتم التعرف على ذلك من خلال آلية حساب الضمان الاجتماعي المطور المعلنة.

حيث يستهدف برنامج الضمان الاجتماعي الجديد الأسر والأفراد المستقلة الأكثر حاجة دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو السن لصرف الدعم المالي المناسب لهم عند انطباق شروط الضمان المطور 1443، ولم يتوقف الأمر عند تقديم دعم مالي وفقط، ولكنه يسعى إلى تحويل الأفراد المستحقين من محتاجين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم على منصات التوظيف المعتمدة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

ويهدف النظام إلى تمكين المستحقين لتحقيق الاستقلال المادي، وتوفير ما يلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة والفرد المستقل لضمان العيش معيشة لائقة في كافة الأوقات وخاصةً أوقات الأزمات والكوارث، ويتم تقديم الدعم المالي لمن ينطبق عليه شروط الاستحقاق فقط، حيث وضعت الوزارة آليات لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين الفعليين بناءً على مجموع الدخل وعدد أفراد الأسرة، أما عن مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور فتتمثل في التالي:

إنشاء مستخدم جديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية (sbis.hrsd.gov.sa). توثيق الجوال وربطه بالحساب. تعبئة الملف الموحد بنسبة 100%، ويتكون الملف من الخانات الآتية (البيانات الشخصية – السكن – الدخل – التعليم – العمالة – الترخيص – الممتلكات – التابعين – تأكيد المعلومات). تكوين منزل، ويمكن إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع للمنزل الذي ينتمي إليه. اختيار البرنامج الذي سيتم التقديم عليه وهو برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ثم اختيار المنزل. إسناد التابعين لديك إلى المنزل المناسب. الإطلاع على الإقرار والموافقة عليه، ثم تأكيد الطلب.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تبدأ أولى مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية لإنشاء حساب جديد للمتقدم، وهنا يحتاج إلى الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد مع ضرورة التأكد من تطابق البيانات المسجلة، وعند تحقق النظام من تطابق البيانات المدخلة، سيتم إرسال رمز تفعيل الجوال في رسالة نصية، وبعد ذلك يمكن تسجيل الدخول باستخدام الهوية وكلمة المرور المنشأة وفق الاشتراطات الموضحة.

وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة الملف الموحد من القائمة الرئيسية ليبدأ المتقدم في تعبئة بيانات الملف وإكمال كافة الخانات الموجودة، ويجب التأكد من رقم الحساب البنكي بأنه باسم المستفيد، كما يجب العلم أنه بعد الانتهاء من تعبئة البيانات في كل خانة يتم النقر على خيار حفظ البيانات، كما يجب إضافة التابعين المقيمين في نفس المسكن بشكل صحيح.

وفي حال تعدي أحد التابعين سن الـ18 عام، فيجب عليه قبول الارتباط من حسابه حتى يتم إضافته للملف الموحد، ومن يرغب في الإطلاع على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

وبعد عرض مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وخطواته، يمكنكم الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع الدعم الفني في حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بالتسجيل، كما يمكنكم التعرفة على طريقة حساب الضمان الاجتماعي وفق الآلية المطورة مع معرفة الحد المانع للضمان والحد الأعلى لقيمة المعاش لللتعرف على كم استحقاق الفرد من البرنامج بعد صدور نتائج الأهلية بالقبول في البرنامج.