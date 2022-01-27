“امتى هيكون الميعاد” موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة القادمة بعد نزول المعاش لشهر يناير

لقد وجد كثير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التساؤل عن موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور من السعوديين من قبل الأسر التي تم صرف لها الضمان خلال الدفعة الأولى والأسر المستجدة التي قامت للتسجيل في الضمان وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بالموعد من خلال هذا المقال.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور 1443

لقد عملت المملكة العربية السعودية بشكل دائم لتوفير الخدمات إلى أبنائها والحث على خدمتهم بشكل دائم وقامت بعمل نظام الضمان الاجتماعي المطور وقامت كثير من الأسر السعودية بالتسجيل فيه منذ شهر ديسمبر الماضي، وبدأت أسر مستجدة بالتسجيل خلال الشهر الجاري مما جعل كل هذه الأسر تتساءل عن موعد الإيداع إلى جانب أصاحب المعاشات وسوف نوضح لهم رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليهم من خلال النقاط التالية.

إنه سوف يتم صرف دفعة المسجلين القدامى في الشهر التالي من تاريخ صرف الدفعة الأولى.

ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في بداية كل شهر هجري.

ويتم صرف دفعة المسجلين الجدد في شهر يناير ٢٠٢١ في فبراير ٢٠٢٢ أي بعد شهر من التسجيل.

وصرحت الوزارة أيضا أنها تستقبل في الوقت الحالي كثير من الأسر المستجدة حيث تعلن أنها استقبلت حوالي ٧٢ ألف أسرة جديدة للحصول على الضمان ويستمر التسجيل حتى مايو ٢٠٢٢ وتسعى إلى أن يكون موعد نزول الضمان موحد لجميع الأسر السعودية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

نجد أنه قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط للأسر التي تقوم بالتسجيل داخل هذا الضمان الاجتماعي وهذه الشروط هي :-