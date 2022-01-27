كيفية الاستعلام عن حالة التأمين الطبي من مجلس الضمان الصحي التعاوني eservices.cchi.gov.sa

كيفية الاستعلام عن حالة التأمين الطبي من مجلس الضمان الصحي التعاوني تعتبر خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال مجلس الضمان الصحي في السعودية هي اكثر الخدمات التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص سواء من المقيمين او المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من الخدمات التي يتم اتاحتها بشكل الكتروني ضمن مجموعة من الخدمات الهامة التي يتم تقديمها من قبل مجلس الضمان الصحي السعودي بشكل الكتروني تسهيلا على المواطنين والمقيمين وتوفيرا للوقت والجهد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن حالة التأمين الطبي من خلال مجلس الضمان الصحي في السعودية.

كيفية الاستعلام عن حالة التأمين الطبي عبر مجلس الضمان الصحي

يوفر مجلس الضمان الصحي إمكانية الاستبعاد بسهولة الكترونيا عن حالة التأمين الطبي من خلال بعض الخطوات البسيطة عبر الموقع، حيث يتم ذلك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمجلس الضمان الصحي التعاوني.

يتم اختيار الخدمات الالكترونية الموجودة عبر الموقع مباشرة.

من بين الخدمات المتاحة يتم اختيار الاستعلام عن حالة التأمين.

يتم اختيار الشركات ومن بين الشركات المتاحة يتم تحديد الشركة التابعة للتأمين.

يتم اختيار ايقونة الاستعلام عن التأمين الطبي ليتم ادخال كافة البيانات الخاصة بالمستعلم بشكل صحيح.

ادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم في حالة كان مواطن، ويتم ادخال رقم الاقامة بالنسبة للمقيمين في السعودية.

يتم ادخال الرمز المرئي المتاح ومن ثم اختيار ايقونة الاستعلام لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بالتأمين الطبي على الفور.

خدمات وثيقة الضمان الصحي التعاوني

يقدم الضمان الصحي التعاوني في السعودية للمواطنين والمقيمين الكثير من الخدمات الهامة، والتي يتم اجراءها الكترونيا بسهولة، ومن بين هذه الخدمات ما يلي.