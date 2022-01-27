نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن معاملة امانة جدة 1443 ورقم التواصل المباشر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الاستعلام عن معاملة امانة جدة هي أحد أهم الخدمات الإلكترونية، وتتوفر هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بأمانة جدة، ويتمكن كل مواطن من الاستعلام عن المعاملة الخاصة به من رقم المعاملة، وهو ما يتم عبر الإنترنت من خلال عدد من الخطوات البسيطة، وبدون أي داعي إلى الذهاب إلى مقر الأمانة العامة، ونوفر لكم عبر هذا المقال جميع الخطوات الخاصة بالاستعلام.

رابط الاستعلام عن معاملة امانة جدة

يستطيع المواطن أو المقيم أن يستعلم عن المعاملة الخاصة به من خلال أكثر من طريقة إلكترونية سهلة، وتهدف هذه الخدمات الإلكترونية إلى التحول الرقمي وهو أحد أهم أهداف رؤية 2030 للمملكة، ويمكنك الاستعلام عن المعاملة باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع أمانة جدة.

اضغط على الاستعلام عن المعاملة.

حدد نوع المعاملة التي تريد الاستعلام عنها.

اكتب رقم المعاملة المكتوب في الإيصال الموجود لديك.

اضغط على الاستعلام.

سوف تجد جميع المعلومات الخاصة بالمعاملة موجودة أمامك.

الاستعلام عن معاملة كروكي تنظيمي

يمكنك الاستعلام عن معاملة جدة كروكي تنظيمي من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية الآتية:

قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بـ إمارة جدة.

اضغط على تسجيل الدخول.

قم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور.

أعد إدراج رمز التحقق المرئي.

اضغط على الدخول.

قم باختيار القائمة الرئيسية، ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الاستعلام عن معاملة كروكي تنظيمي واتبع الخطوات الموجودة أمامك.

حجز موعد في إمارة جدة

إذا كنت تريد أن تذهب إلى مقر إمارة جدة للحصول على أي نوع من أنواع الخدمات، يمكنك حجز موعد في الإمارة من خلال الإنترنت، والذهاب في الموعد المحدد، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية لـ إمارة جدة.

كتابة اسم المستخدم، كتابة كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

الضغط على الدخول إلى الموقع.

من خلال القائمة الرئيسية يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمة حجز موعد، واتبع باقي الإجراءات.

رقم إمارة جدة

بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني توفر إمارة جدة رقم هاتف يتمكن المواطنين من التواصل من خلاله، حيث يمكن الاتصال عليه والاستفسار عن الخدمات أو أي شيء يتعلق بإمارة جدة وهو الرقم 0126104444.